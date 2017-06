El Sona la Dipu es confirma com a llanÃ§adora dels grups valencians en el Festival de les Arts

El Sona la Dipu consolida la seua aposta com a llançadora de grups valencians amb la participació en el Festival de les Arts de Lígula i Meridian Response, guanyadors de l'última edició del programa musical de la Diputació de València, així com de Geografies. Les formacions han desgranat els seus temes davant un públic entregat que ha omplert les instal·lacions de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València.

La cita, que celebrava enguany la seua tercera edició, ha congregat a més de 40.000 persones, consolidant-se en el calendari com una data ineludible del panorama musical valencià, convertint-se en un autèntic aparador de promoció per a les bandes del Sona la Dipu. Però la marxa de les formacions del programa musical de la institució provincial no es deté.

La pròxima cita serà el Dia de la Música que se celebrarà aquest 17 de juny. Badlands i Lost River Bastards estaran en la Fnac de València i Meridian Response en la Sala Wah Wah. Seguidament, quatre grups del Sona la Dipu participaran per primera vegada en els concerts de la Fira de Juliol de la ciutat del Túria, reafirmant d'aquesta manera l'aposta de la Corporació per la projecció de grups valencians.

Així mateix, les bandes del programa estaran en festivals com l'Arenal Sound a Borriana, Cabo de Plata a Barbate (Cadis), Granada Sound i el Low Festival de Benidorm, tot sense oblidar que la segona semifinal del concurs d'enguany serà el pròxim 23 de juliol a Alzira, on es disputaran la passada a la final Frida, Chrolophile i Mediterranean Roots. El guanyador competirà al costat de Dûrga, grup triomfador de la primera semifinal, i altres dues bandes per ser una de les formacions triades enguany.

El grup Meridian Response - ABC

Una iniciativa, la del Sona la Dipu, que en la present edició ha donat un nou gir a la seua aposta per les formacions valencianes amb l'organització d'accions durant tot l'any. D'aquesta manera, a més del concurs, s'han incorporat tot un seguit d’activitats de reforç de la promoció dels grups amb accions de tutela, col·laboració amb altres entitats i la realització d'un nou pla integral de comunicació.

De la mateixa manera, el Sona la Dipu compta per primera vegada amb un jurat paritari, compost per crítics i músics, contribuint a la professionalització d'un programa que enguany també ha estrenat director musical, amb la incorporació al lloc del periodista Quique Borrás. Així, la iniciativa de la Diputació de València aspira a convertir-se en un referent nacional i internacional i en una autèntica llançadora de talent musical en la província de València.