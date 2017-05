SmartWater, l'invent 100% valenciÃ  que permet estalviar mÃ©s de 4.500 euros a l'any als hotels

Dos lampistes valencians han dissenyat SmartWater, un dispositiu d'aigua que pot arribar a estalviar prop de 500 euros a l'any a una família i fins a 4.500 euros a un hotel. El sistema redueix a la meitat la despesa d'aigua, el 20 % de l'energia i el 30% de les emissions de CO2 en qualsevol acció quotidiana que consuma aigua calenta com dutxar-se, rentar-se les mans o rentar els plats, un gest que pot ser continu en instal·lacions professionals com a establiments hotelers, càmpings, perruqueries i gimnasos.

Com funciona SmartWater? "En lloc d'obrir l'aixeta i deixar córrer aigua fins que es calenta, estrenyem un botó del dispositiu i quan està calent s'il·lumina un led roig. A partir d'este instant l'aigua està aquí preparada a l'espera que s'obriga l'aixeta e ixca directament l'aigua calenta. A més, l'aigua freda que deixa de sortir s'emmagatzema en un dipòsit i pot ser utilitzada per a altres accions que no requereixen aigua calenta, com rentar-se les dents", explica Rafael Rodrigo, que és el creador de l'invent, al costat de Francisco Pelegero.

Així, a més de les cases, els sectors que poden veure's més beneficiats per estw dispositiu electrònic són els hotels, les perruqueries, els gimnasos, les enginyeries energètiques i les navilieres. Per a un habitatge amb una mitjana de vuit usos diaris entre dutxes, rentats de cara i labors en la cuina, l'estimació d'estalvi anual amb SmartWater és de 488 euros. En una perruqueria la xifra anual ascendeix a 1.222 euros i en un gimnàs amb 50 actuacions al dia l'estalvi és de 3.065 euros a l'any. Una ciutat esportiva o un hotel poden amortitzar 4.585 euros.