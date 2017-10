El Servef impartirÃ  cursos gratuÃ¯ts de les principals tecnologies TIC dirigits a aturats

El Servei Valencià d'Ocupació i Formació (Servef) impartirà cursos gratuïts de les principals tecnologies TIC dirigits a aturats. Els cursos, que s'impartiran en els Centres Servef de Formació d'Alacant, Benicarló, Castelló i Paterna permetran a qui els supere obtenir la formació oficial dels principals fabricants tecnològics com (Microsoft, Oracle, Vmware, Linux, CISCO, CLOUDERA, JAVA, PHP, PRICE, ITIL, PMI, SCRUM MANAGER…).

El Servef ha detectat que una de les professions més demandades per les empreses prové del sector de les TIC. Així, la UE estima que el sector generarà quasi 900.000 ocupacions tecnològiques d'ací a 2020 i les empreses TIC estan demandant perfils professionals que no troben.

El Secretari Autonòmic d'Ocupació, Enric Nomdedéu, ha explicat que esta acció és “un exemple del #NouServef; formació adaptada a les necessitats reals del mercat valencià”. “Amb estos cursos – ha continuat Nomdedéu – el Servef actuarà en la reducció de la bretxa de competències professionals oferides pels treballadors (actuals i futurs) i les demandes en els llocs de treball pel constant avanç tecnològic, oferint una formació reconeguda per les empreses, que fomente una ocupació de qualitat, a través de la permanent actualització de coneixements dels professionals TIC”.

Estos cursos sorgeixen d'una experiència pilot que es va realitzar l'any 2014 amb un gran acolliment. Enguany es reedita tenint en compte l'elevada demanda en este sector.

En total, seran 57 els cursos que s'oferiran amb durada d'entre 20 i 180 hores segons l'especialitat i aproximadament 928 les persones, principalment aturades, que es beneficiaran. Entre les àrees que s'impartiran destaca la programació en Java, desenvolupament de Apps Web, desenvolupador de Big Data, Cloudera… Per l'especialització dels mateixos estan enfocats a persones de FP grau mitjà, FP grau superior o amb grau o master.

Els cursos s'iniciaran al voltant de desembre i el període d'inscripció s'obrirà en la pàgina web http://www.servef.gva.es/ca/formacion-certificada-en-tic.

Evolució del sector

El nombre d'ofertes d'ocupació en el sector de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) va augmentar un 7% en el primer trimestre de l'any en relació al mateix període de 2016, segons dades del portal d'ocupació especialitzada en el sector tecnològic 'ticjob.es' en el qual s'han analitzat més de 30.000 ofertes.

Així mateix, segons els seus resultats, els llocs més demandats del sector són el de Programador (42%), Analista Programador (39%) i Consultor (19%). Quant a les tecnologies més sol·licitades per les empreses, han sigut Java (50%), Javascript (30%) i .NET (20%), una demanda que també augmenta pel que fa al mateix període de 2016.

En el cas d'Espanya, el sector de les TIC es presenta com un dels més rendibles per a l'economia local, amb altes taxes d´ocupabilitat i ocupacions de qualitat que aconsegueixen satisfer les necessitats professionals del país. Sòlid i amb gran potencial de creixement, el sector de les TIC no deixa de créixer, i fins i tot presenta algunes de les estadístiques més favorables del mercat.

Els últims indicadors reflecteixen que el perfil més sol·licitat per les empreses és el d'Analista Programador (26%), seguit pel de Programador (23%). Els arquitectes de Programari ocupen el tercer lloc de les demandes amb un 11% de les ofertes destinades a trobar a estos professionals. Els següents perfils més demandats són els de Consultor (10%) i Administrador de Sistemes (9%).

Adaptar l'oferta

Enric Nomdedéu, ha destacat que les accions de formació que ofereix el #NouServef estan dirigides "a tractar d'anticipar la formació al nou model productiu i aposten pels sectors més innovadors".

Així, Nomdedéu ha explicat que, aspectes com la internacionalització de l'empresa, l´empreneduria, la innovació i el desenvolupament tecnològic dels processos productius, són prioritaris en les noves accions del Servef. "Hem de caminar cap a un nou Servei Públic de Formació i Ocupació que oferisca formació que realment siga útil per a l'empresa i, d'aqueixa manera, puga beneficiar la inserció de les persones aturades", ha assenyalat el responsable d'Ocupació.

En este sentit, ha recordat el pla engegat pel Servef, Avalem Territori, una iniciativa que té per objecte mobilitzar i implicar els agents regionals i locals en el disseny de les polítiques d'ocupació per a aconseguir adaptar l'oferta de formació ocupacional que s'ofereix a les persones aturades a les necessitats específiques de cada comarca i municipi.

“La Comunitat Valenciana acull molts hàbitats empresarials al llarg del seu territori, ha expressat Nomdedéu, no podem oferir la mateixa formació a una persona parada que resideix a Vila-real, el centre del clúster de la ceràmica, que a un altre que resideix a Elx, per exemple, on destaca l'agrupació d'empreses del calçat”.

Nomdedéu ha explicat que ‘Avalem Territori’ permet l'obtenció d'informació sistematitzada i detallada de les característiques del mercat de treball en tots els municipis valencians. Per a açò, amb la col·laboració de la Universitat de València, la Universitat d'Alacant i la Universitat Jaume I de Castelló, s'ha dissenyat una metodologia de diagnòstic participatiu amb més de tres-cents indicadors, capaç d'identificar manques formatives o nous nínxols d'ocupació.