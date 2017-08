La Selecció de Pilota Valenciana ha iniciat els seus entrenaments de preparació per al proper Mundial de Pilota a Mà que se celebrarà del 17 al 27 de novembre a la ciutat de Pasto (Colòmbia). La posada en acció va tenir lloc a la Ciutat Esportiva Camilo Cano de La Nucia. Aquest entrenament, dirigit pel seleccionador absolut de pilota valenciana, Pasqual Sanchis, "Pigat II", és el primer d'una sèrie de sessions tècniques amb vista al Mundial de Colòmbia 2017, on la selecció de Pilota Valenciana defensarà el títol mundial aconseguit a Massamagrell 2014.

Es tracta de l'onzè any que la selecció de Pilota Valenciana tria les instal·lacions nucieres com a seu per als seus entrenaments oficials per preparar una competició internacional, i en aquesta primera sessió de l'equip absolut a la Nucia, els pupils de Pasqual Sanchis van entrenar a dues modalitats de joc: Llargues i Joc Internacional.

Es tracta de la primera d'una sèrie de sis sessions tècniques que la selecció de Pilota Valenciana realitzarà a la Ciutat Esportiva Camilo Cano, per preparar el Mundial de Colòmbia del mes de novembre. En aquest mundial la selecció competirà en categoria masculina en les modalitats de Llargues, Joc Internacional, One Wall i la modalitat autòctona colombiana "Chazas". La selecció també participarà en fèmines en la modalitat d'One Wall.

L'entrenament, també va comptat amb la presència del regidor d'Esports de la Nucia, Sergio Villalba que va afirmat: "Volem agrair a la Selecció i a la Federació de Pilota Valenciana per haver triat la Nucia per onzè any consecutiu com a seu oficial d'entrenaments. a la Nucia ens preocupem pels nostres esports autòctons com la Pilota Valenciana, tant a nivell amateur com professional. Aquest serà la primera de diverses sessions tècniques que realitzaran en #LaNuciaCIudadDelDeporte per preparar el Mundial de Colòmbia, on esperem que revalidin títol ".