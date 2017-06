Sagunt a escena arranca amb Â«De Sukei a NaimaÂ»

El conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha presentat la programació de Sagunt a Escena 2017 acompanyat per l'alcalde de Sagunt, Quico Fernández; el director adjunt d'Arts Escèniques de l'Institut Valencià de Cultura, Roberto Garcia; el director del Festival Sagunt a Escena, Juan Vicente Martínez Luciano; el coordinador artístic de Teatres de la Diputació de València, Josep Policarpo; i Gemma Miralles, autora i intèrpret de l'espectacle inaugural 'De Sukei a Naima'.

El Festival conté una programació que cobreix tot l'estiu. Més de 50 dies plens de propostes englobades en 32 espectacles de teatre, dansa, música i circ. Començarà el 19 de juliol i finalitzarà el 8 de setembre amb actuacions amb noms i cognoms com Sílvia Pérez Cruz, Israel Galván, Aitana Sánchez Gijón, Carmen Portaceli, Mario Gas Joan Amèric o Ximo Tébar.

Sagunt a Escena arriba a la 34 edició amb una trajectòria consolidada. Segons Marzà, «Des de la temporada passada s'ha notat la voluntat de les institucions de situar el festival en el lloc que li pertoca al panorama cultural com a referent al nostre territori però també a l'Estat».

Així mateix, el conseller de Cultura ha ressaltat que «cada vegada més companyies estan interessades a estrenar Sagunt a Escena i això és molt bon símptoma del prestigi que ha recuperat el festival' i ha explicitat que «un festival com Sagunt a Escena ens agrada especialment per les possibilitats que té de treball transversal entre institucions, en aquest cas, la Generalitat, la Diputació de València i l'Ajuntament de Sagunt».

El centre neuràlgic de la programació serà el Teatre Romà de Sagunt i en esta edició s'amplia l'oferta i s'enriqueix l'Off Romà, la secció del festival que inclou teatre de carrer, teatre gestual, música i circ en diferents punts de Sagunt: 'L'Off Romà està concebut per a captar nous públics, un fet central en la nostra política cultural. Un públic més heterogeni al qual arribar des de la proximitat de diferents espais i diferents propostes', ha explicat el responsable de Cultura de la Generalitat. A part de la pujada al castell, la Glorieta i el Centre Cívic del Port de Sagunt, enguany l'Off Romà dobla espais de programació amb la incorporació del Centre Cultural Mario Monreal, la Casa dels Berenguer i l'Antic Casino del Port de Sagunt.

Un altre dels trets importants als quals s'ha referit el conseller Vicent Marzà ha estat «l'impuls per la paritat que es duu a terme des de l'edició passada. Tenim un compromís amb l'associació Clásicas y Modernas per a treballar en aquest sentit i en aquesta edició hem augmentat la presència de les dones en tots els oficis del festival, tècniques, personal de l'organització, directores, actrius, productores i un llarg etc., que cobreix tots els fronts».

Un dels puntals del festival és l'impuls de les produccions valencianes des del mateix inici amb la coproducció del Teatre del Poble Valencià amb la companyia La dependent titulada 'De Sukei a Naima', de la dramaturga alcoiana Gemma Miralles, que està dirigida per Cristina Lügstenmann. Aquesta obra de teatre aprofundeix en la pèrdua de la identitat i la cultura dels moriscos i s'aborden diverses temàtiques relacionades amb les migracions, els desplaçats, la integració i el perdó.

Es destaca no només la programació valenciana, sinó també en valencià. Així, un espai en concret, el Centre Mario Monreal, tindrà una programació durant el mes d'agost tota íntegrament amb aquestes característiques com ara 'Hamlet canalla' o 'El verí del teatre'.

La programació, a més, comptarà amb dos espectacles internacionals, la dansa xinesa de Tao Dance Theatre i l'estrena de l'òpera 'La Brecha', una aposta per la internacionalització que és pretén consolidar en futures edicions del festival. Respecte a l'òpera 'La Brecha', dirigida per Paco Azorín, ha comptat amb patrocinis públics i privats de la rellevància del Parlament Europeu o la Fundació Hulencourt.

S'han programat també espectacles fronterers entre el teatre, la dansa i altres disciplines com 'Amazonas' de la companyia Andanzas, que es presenta amb caràcter d'estrena absoluta, el 26 de juliol, dirigida per Juana Casado, o 'Dead Hamlet', de Sennsa Teatro Laboratorio, que es veurà el 12 d'agost una versió lliure del Hamlet de Shakespeare dirigida per J.M. Mudarra.

Pel que fa a la dansa, cal fer esment també a l'aparador de tendències en què s'ha convertit Sagunt a Escena amb estrenes com 'Man Ray', una coproducció de Taiat Dansa amb l'Institut Valencià de Cultura i el Festival Grec, el darrer espectacle d'Israel Galván 'La Fiesta' i el flamenc de la companyia Marea Danza amb l'espectacle 'Relieves del mito a la danza'.