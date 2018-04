ABC en Valencià Rodríguez desitja sort a l'equip espanyol de la Davis després de la sessió d'entrenament en la Plaça de Bous El president de la Diputació de València saluda als integrants de l'equip espanyol en la prèvia de la presentació del quintet

Falten dos dies perquè l'equip espanyol de la Copa Davis s'enfronte a Alemanya en la Plaça de Bous de València, en una eliminatòria de quarts que pot acostar a Espanya a la seua sisena Ensaladera. El president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, ha volgut desitjar sort als jugadors espanyols després de l'entrenament d'aquest dimarts en la pista de terra batuda de la plaça de bous, cedida per la Diputació per a acollir aquest esdeveniment esportiu de repercussió mundial.

En paraules de Rodríguez, “la disputa d'aquesta eliminatòria de la Copa Davis en la Plaça de Bous és un esdeveniment de gran repercussió que posa en valor la rellevància d'un de les icones culturals i turístics de València, al mateix temps que confirma el nou impuls que des de la Diputació se li està donant al recinte com a contenidor de tot tipus d'esdeveniments, des de concerts musicals a espectacles de pressing catch o motocròs, i ara cites esportives com la Copa Davis”.

Este és el full de ruta que la corporació que presideix Rodríguez ha traçat per a la plaça de bous, a través de l'àrea que dirigeix Toni Gaspar: una plaça per a totes i tots, aprofitant els abundants buits que deixa el calendari taurí durant l'any. En aqueix context s'emmarca aquesta eliminatòria de la Davis, proposta ja pels responsables de la Diputació des de l'inici de legislatura, ampliant els usos d'una plaça que se sumisca a l'històric de recintes taurins que han acollit aquest torneig, de Palma a Còrdova, passant per Madrid, Alacant, Marbella i Logronyo.

Per la seua banda, els jugadors de l'equip espanyol, que aquest dimarts han tornat a entrenar en la pista instal·lada en el cus valencià, amb terra batuda de Xàtiva, han coincidit amb el president de la Diputació en la idoneïtat de l'escenari escollit per a aquest encreuament de quarts davant Alemanya, i s'han mostrat convençuts que hi haurà un extraordinari ambient que espentarà a Espanya cap a les semifinals del torneig.

Després de l'entrenament dels jugadors espanyols en la plaça de bous, el president de la Diputació ha participat en la presentació de l'equip que té de capità a Sergi Bruguera i amb Rafa Nadal al capdavant. L'acte, en el qual Jorge Rodríguez ha exercit d'amfitrió de l'escenari d'aquesta ronda de quarts de la Copa Davis, ha tingut lloc en el Centre de Formació Capitol Empresa i ha comptat amb la presència de xiquetes i xiquets que aquesta vegada s'han convertit en improvisats periodistes.

El compte arrere per a aquest assalt de la Davis entre espanyols i alemanys seguirà aquest dijous amb el sorteig de l'ordre dels partits, que tindrà lloc en l'Ajuntament de València i al que també assistirà el president de la Diputació. I el divendres arribarà el moment de la competició, que arrancarà en la pista de la plaça de bous a les 11.30 hores. La jornada inaugural comptarà amb dos partits d'individuals i el dissabte es disputarà la trobada de dobles. Si fóra necessari, l'eliminatòria es resoldria el diumenge en el recinte propietat de la Diputació.

La Plaça de Bous de València és una construcció neoclàssica del segle XIX, obra de l'arquitecte Sebastián Monleón. Està inspirada en l'arquitectura civil romana i en el seu interior es troba el Museu Taurí, un dels més visitats de la ciutat.

En l'exterior del recinte taurí, la Diputació de València comptarà amb un stand durant els dies de competició, de divendres a diumenge, en el qual s'oferirà informació dels serveis que presta la corporació, així com de l'oferta turística de les comarques valencianes, coordinada a través del Patronat Provincial de Turisme, i de l'exposició ‘Memòria de la Modernitat’, el projecte cultural més ambiciós en els 200 anys d'història de la institució, que arreplega una selecció d'un centenar d'obres d'artistes com Sorolla, Pinazo, Benlliure o Equip Crònica, entre uns altres, i que actualment exhibeix a Gandia l'important patrimoni artístic de la Diputació.