El president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, i el director de la Vuelta, Javier Guillén, han presentat este dilluns en les Termes Romanes de Llíria les etapes valencianes de la ronda ciclista, que es correran el 24 d'agost amb final a Sagunt i el 25 d'agost amb eixida a Llíria. L'alcalde de la localitat edetana, Manuel Civera, ha sigut l'amfitrió d'un acte al que han assistit alguns dels seus homòlegs de la resta de municipis valencians pels quals enguany passarà la Vuelta, i els diputats Isabel García, Pilar Moncho, Voro Femenía i Mercedes Berenguer.

En paraules del president de la Diputació, que torna a apostar per invertir en la ronda ciclista perquè la serp multicolor travesse un any més les carreteres valencianes, “la consolidació de la Vuelta en la nostra província és un pas més en l'acostament d'esta institució cap a les comarques, que estem duent a terme no solament en l'àmbit de la gestió i els serveis, sinó també a través de projectes culturals i esdeveniments esportius”.

Rodríguez, qui ha agraït el treball de les diputades d'Esports i Turisme, Isabel García i Pilar Moncho, i la implicació dels municipis que travessarà la carrera, ha destacat “el bon estat de les carreteres de la xarxa provincial, fruit de l'esforç per la conservació i el reforç de la seguretat vial de l'àrea de Carreteres que dirigeix Pablo Seguí”, al mateix temps que ha recordat “l’obsessió amb la qual treballem per protegir als ciclistes que cada cap de setmana ixen de ruta i que mantenen viva la gran afició que existeix a València per aquest esport”.

El president provincial ha afegit que les xifres de la Vuelta justifiquen la inversió realitzada per les àrees d'Esports i Turisme, ja que “pocs esdeveniments tenen la capacitat de difondre els tresors turístics de les nostres comarques amb 3 hores de retransmissió en directe per televisió, a través de 40 canals que ofereixen el senyal a prop de 200 països”. La Vuelta 2016 va deixar en la província de València un impacte econòmic de 500.000 euros en al voltant de dues nits.

Una finestra al món

Per la seua banda, el director de la Vuelta, Javier Guillén, ha agraït la fidelitat de Rodríguez i el seu equip amb la prova ciclista i ha destacat els encants dels municipis valencians i l'orografia d'un terreny que “permet viure sempre grans etapes”. A continuació, Guillén ha detallat els perfils de les dues etapes que recorreran les carreteres valencianes a la fi d'agost, en la primera setmana de la carrera.

La sisena etapa de la Vuelta 17, entre Vila-real i Sagunt, presenta un recorregut de 198 quilòmetres, amb l'ascensió als ports de la Chirivilla, el Oronet i el Garbí i el pas per municipis com Gátova, Olocau, Náquera, Serra, Torres-Torres, Segart, Algimia de Alfara i Estivella. Un dia després, la setena etapa partirà de Llíria rumb a Cuenca, i els corredors passaran al costat d'altres municipis de la província com Domeño, Casinos, Losa del Obispo, Calles, Chelva, Tuéjar, Titaguas i Aras de los Olmos. La línia de meta estarà situada a Cuenca després de recórrer 205 quilòmetres en l'etapa més llarga de la Vuelta.

L'amfitrió de l'acte, Manuel Civera, ha definit l'etapa que parteix de Llíria com “un element dinamitzador del patrimoni d'un municipi emprenedor i acollidor”. L'alcalde, qui ha rebut als responsables de la Diputació i la Vuelta en el Santuari de Mura, un centre de peregrinació amb 2.000 anys d'història declarat Bé d'Interès Cultural, ha agraït a Rodríguez i Guillén “esta finestra al món que ens ajuda a vendre'ns com a ciutat”.

El director de la Vuelta ha retornat els agraïments a l'alcalde i ha considerat “molt enriquidores” les etapes de Sagunt i Llíria, que “es van començar a gestar només acabar l'etapa Requena-Gandia de l'any passat i creiem que vertebren bé els municipis valencians, ja que anem més enllà d'una prova amb 198 corredors que cerquen la victòria i tractem també de vendre territori”.

Javier Guillén ha fet l'ullet a la penya ciclista Pedal de Llíria, la més antiga que existeix en terres valencianes, i ha anunciat les novetats en la cobertura de la carrera, que “esta vegada compta amb dos helicòpters, un per a arreplegar amb imatges àrees els encants turístics dels municipis”. Les dades d'audiències del passat any, amb 1,5 milions d'espectadors per etapa i 364 milions d'espectadors de 190 països en total, demostren el potencial d'este projecte esportiu i turístic “global”.

Tant en l'arribada a Sagunt com en l'eixida de Llíria, els aficionats i les famílies en general podran gaudir d'una fan zone i del contacte amb els protagonistes de la carrera, ja que la zona en la qual se situen els autobusos dels equips està oberta al públic. Així ho ha explicat el responsable de la ronda ciclista, que per a finalitzar la seua intervenció ha esmentat l'ascensió a un port com El Garbí, icona del cicloturisme que “s'ha convertit en un fenomen de masses pel qual també hem de treballar”.

Fusió de turisme i esport

La diputada d'Esports, Isabel García, ha afirmat que la Diputació aposta per l'esport en totes les seues expressions i àmbits, tant en clubs i esdeveniments d'elit com en el foment de l’esport base, i també en la millora de les instal·lacions esportives dels municipis. “Cada any concedim una línia d'ajudes perquè els esportistes valencians d'elit seguisquen competint al màxim nivell i, molt especialment, perquè els joves talents i els planters dels clubs puguen tenir les màximes oportunitats de seguir practicant esport i aconseguir les seues metes”, ha explicat la titular d'Esports.

En el cas concret del ciclisme, “esta institució col·labora decididament amb la Federació Valenciana en la línia de mantenir l'arrelament d'este esport en els municipis valencians i sobretot de visibilitzar la presència de la dona en carreres com la primera Volta de Féminas a València, que organitzem conjuntament”, ha afegit García, qui ha acabat dient que “la Vuelta és l'expressió màxima d'un esport que conjumina l'esforç i l'esperit de superació, valors que tractem d'aplicar en la nostra gestió en la Diputació de València”.

La diputada de Turisme, Pilar Moncho, ha fet referència a la importància que milions de persones seguisquen l'esdeveniment per televisió, encara que en la seua opinió “no solament patrocinem la Vuelta i altres competicions ciclistes a nivell autonòmic per la seua presència en les televisions, sinó perquè la gent dels nostres municipis isca al carrer i gaudisca la gran festa del ciclisme, al mateix temps que donen a conéixer els seus municipis i totes les coses bones que tenen”.

Finalment, Jorge Rodríguez ha posat en valor la capacitat d'organització dels responsables de la Vuelta i ha deixat les portes de la província obertes a la carrera, per la seua capacitat per a vertebrar i oferir els atractius de les comarques valencianes al món. “Encara ens queden moltes coses bones per mostrar junts”, ha finalitzat el president de la Diputació.