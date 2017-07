El president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, ha anunciat aquest dijous a Gandia un Pla de Serveis i Obres Municipals (SOM) per a grans municipis, dotat amb 1,5 milions d'euros, que permetrà a la capital de la Safor alleujar la seua economia amb una quantitat propera als 400.000 euros que podrà destinar-se a despesa corrent, una de les principals necessitats de l'ajuntament que dirigeix Diana Morant.

“Els veïns de Gandia no tenen la culpa de la delicada situació econòmica que travessa el municipi, sinó els mals gestors”, ha assegurat el president, que ha continuat referint-se al treball de l'equip de govern local: “Gandia ha decidit fer els seus deures i ajudar-se a si mateixa, per açò havíem d'ajudar-la des de la Diputació i la Generalitat”.

La Diputació de València ha mostrat des del primer moment la sensibilitat amb la delicada situació econòmica de Gandia, i malgrat que els grans plans deixaven tradicionalment fora a les grans ciutats, la capital de la Safor va ser inclosa en el primer Pla d'Inversions Sostenibles i en els dos plans provincials d'obres i serveis, mitjançant una línia especial per a grans municipis. A més, Jorge Rodríguez ha destacat esdeveniments com l'arribada de la Volta, que han servit per a “posar de nou Gandia en el mapa d'una forma amable”. “Gandia continuarà el seu camí des de l'autonomia, però per a açò cal tindre capacitat financera i açò és el que hem tractat d'abordar”, ha manifestat el president.

Rodríguez, acompanyat pel diputat de Mancomunitats i Comarcalització, Voro Femenía, s'ha reunit amb l'alcaldessa de Gandia per a tractar les necessitats del municipi i l'evolució de les inversions que ha escomès amb les ajudes provincials, al mateix temps que ha avançat a Morant la partida de 393.000 euros que rebrà del SOM per a municipis amb més de 50.000 habitants, que deixarà 417.000 euros a Torrent, 350.000 a Paterna i 338.000 a Sagunt.

En paraules de Rodríguez, “estos 400.000 euros, sumats als 820.000 del Fons de Cooperació, quadren el cercle del finançament municipal a Gandia i permeten a l'ajuntament destinar aquests diners a despeses corrents del dia a dia, tan importants per a mantindre les infraestructures i els serveis com disposar d'ells”. El president de la Diputació ha afegit que “amb estes transferències incondicionades es dóna resposta a una reivindicació històrica del municipalisme i consolidem l'aposta per reforçar l'autonomia d'alcaldes i alcaldesses a l'hora de destinar les ajudes a les prioritats dels seus municipis”.

Una nova oportunitat per a Gandia

Per la seua banda, Diana Morant ha celebrat el canvi de model en la gestió provincial i ha agraït les ajudes rebudes pel nou equip de govern de la Diputació, “format per persones conscients que la ciutadania de Gandia necessita pilotes d'oxigen per a traure la ciutat d'este pou en el qual es troba”.

“Tots sabem que Gandia va entrar en esta legislatura en una situació de fallida econòmica absoluta, amb un pla d'ajust del Ministeri”, ha recordat l'alcaldessa, que ha afegit que “amb els recursos propis, Gandia només hauria pogut pagar deute en un economia de subsistència o de guerra”. Segons Diana Morant, “ha sigut gràcies a administracions com la Diputació de València i la Generalitat que Gandia haja tornat a tindre una oportunitat”.

Morant ha posat en valor el “gir de 180 graus” que ha experimentat la gestió en el seu ajuntament, “treballant amb responsabilitat i gestionant cada euro amb respecte i sabent el que costa disposar d'ell”. Després ha tornat a agrair la implicació de la Corporació que presideix Rodríguez: “Avui que la Diputació torna a pensar en Gandia, no puc més que aplaudir les polítiques que està duent a terme, amb aquest impuls transformador que ha dignificat la vida de molts ciutadans de la província, entre ells els de Gandia”, ha conclòs l'alcaldessa.

Una inversió de 6 milions en dos anys

El president de la Diputació ha repassat en la seua visita a Gandia les inversions realitzades en la capital de la Safor en aquests dos anys, que aconsegueixen els 4.700.000 euros, més la intervenció en la carretera Natzaret-Oliva, en la qual està previst reforçar la seguretat vial al seu pas per Gandia, una obra projectada per l'àrea de Carreteres que dirigeix Pablo Seguí amb un pressupost superior al milió d'euros.

Entre les aportacions provincials, destaquen els 2.737.000 euros del Pla d'Inversions Sostenibles, amb els quals l'ajuntament ha pogut escometre desenes d'actuacions de millora d'infraestructures i equipament urbà, i una mica més d'1.600.000 euros del PPOS i el nou SOM per a grans urbs, sumats al Fons de Cooperació amb la Generalitat, dues línies que, en opinió de Rodríguez, “quadren el cercle del finançament municipal”.

Gandia ha rebut també 120.000 euros del Pla d'Ocupació provincial, 125.000 euros del Patronat de Turisme per a l'adaptabilitat d'infraestructures en la platja, una subvenció de 30.000 euros en matèria d'Igualtat i al voltant de 60.000 euros en ajudes per a activitats socioculturals.

En el global de la comarca, La Safor ha rebut prop de 20 milions d'euros en aquesta primera part de la legislatura, “una quantitat amb la qual han pogut emprendre's centenars de projectes que milloren la qualitat de vida de les persones, que és una de les obsessions d'esta Diputació”, ha assenyalat Rodríguez.

El president ha aprofitat també per a fer un ràpid balanç d'aquests dos anys de gestió al capdavant de la Corporació provincial, destacant “la fi del clientelismo i el canvi de model cap a polítiques que fugen del cortoplacismo”. En opinió de Jorge Rodríguez, “és hora de posar les llums llargues i escometre projectes de magnitud que puguen perllongar-se més enllà de la legislatura, com el Pla de Mobilitat Ciclopeatonal, que en 8 anys preveu habilitar 132 quilòmetres de vies segures per a vianants i ciclistes, o l'exposició itinerant ‘Memòria de la Modernitat’, que acosta els tresors artístics de la Diputació a les comarques valencianes i, com en el cas de les ciclopeatonales, ajuda a vertebrar el territori”.