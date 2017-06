El restaurant Calipso guanya el II Concurs Professional dâ€™ArrÃ²s al Forn de Tavernes de la Valldigna

L’Associació de comerciants i empresaris de la platja de Tavernes (ACEPLAT), en col·laboració amb l’Ajuntament de Tavernes i el recolzament de la Diputació de València, va organitzar ahir el II Concurs Professional d’Arròs de Vigília, que va incloure un concurs de postres fetes amb taronja.

La diputada de Turisme, Pilar Moncho, va assistir al concurs amb el diputat de Les Corts Juan Ponce i l’alcalde de Tavernes de la Valldigna, Jordi Juan, a més de diversos regidors.

Pilar Moncho va assenyalar que “la gastronomia és un pilar bàsic a l’hora de la promoció turística i, per això, sempre estarem donant el suport a estes iniciatives. Creguem que és important que cada poble busque la seua singularitat, com han fet a Tavernes amb este concurs d’arròs de vigília”.

“Amb esta segona edició, ja podem dir que este concurs d’arròs ha vingut per a quedar-se. Com a Ajuntament, en companyia de la Diputació, hem d’apostar per a consolidar-lo i fer que cada any participe més gent, i així continuar oferint els nostres productes”, va manifestar l’alcalde, Jordi Juan.

El concurs va comptar amb set participants, que van presentar les seues cassoles d’arròs al forn al jurat, que enguany comptava amb cuiners de la talla de Manuel Alonso, amb una estrella Michelin, Antonio López i Josep Palomares. En total, es van repartir 1.450 euros per als millors plats d’arròs i les postres amb taronges.

El primer premi ho va obtenir el restaurant Calipso de Tavernes, que va rebre un trofeu i 800 euros. El restaurant La Mar Salà de Cullera va guanyar el segon premi, dotat amb 300 euros i un trofeu. I el tercer premi, amb 150 euros, el va guanyar el restaurant Casa Macario de Tavernes, que també va guanyar el premi a les millors postres, dotat amb 200 euros.

El passat diumenge va tindre lloc el II Concurs Popular d’Arròs al Forn amb cigrons i panses, al qual es van presentar set cassoles. El primer premi el va guanyar Maria Ciscar, de la falla Prado, que va ser guardonada amb un diploma, un trofeu, un lot de productes i un sopar per a sis persones en un restaurant col·laborador. El segon va ser per a Raúl Herrero, de la falla La Dula, que va rebre un diploma i lot de productes.