La restauraciÃ³ de la Creu Coberta de JÃ©rica, a punt de finalitzar

Els tècnics de la Direcció General de Cultura i Patrimoni i l'Institut Valencià de Conservació i Restauració (IVCR) estan treballant en la última fase de la restauració de la Creu Coberta de Jérica, a la comarca de l'Alt Palància (Castelló).

Les obres de rehabilitació d'aquesta creu, catalogada com a d'interés cultural, es van iniciar el passat decembre. La seua construcció de les quals data de 1511, quan Lope Arecho va decidir costejar una creu de Peirón. Al principi, només existia aquesta, però, en 1550, es va construir un templet arquitectònic format per quatre pilars consistits, fabricats en carreus, i arcs ogivals, que sustenten una teulada a quatre vessants. A l'interior, una volta nervada decorada amb pintures murals de motius geomètrics, que segurament responen a la reforma que va patir la creu en el segle XVIII.

Després de la intervenció arquitectònica, en la qual s'han solucionat tots els problemes estructurals que presentava el monument, s'ha procedit a la intervenció de les pintures decoratives, que estan realitzades al tremp. Aquestes es trobaven molt deteriorades pel pas del temps i els efectes de trobar-se exposades a la intempèrie, especialment a l'acció del vent, la condensació, els canvis de temperatura i humitat del dia a la nit, i els canvis estacionals.

A més d'aquests agents de deteriorament, hi ha d'altres que tenen a veure amb l'estructura del monument, com el desplaçament que han patit els pilars i el deteriorament en la coberta. Aquests han provocat clevills de gran entitat, que han causat, al seu torn, pèrdues de la capa pictòrica i preparació. Els danys de la coberta han causat filtracions d'aigua que han donat lloc a cristal·lització de sals amb la consegüent alteració de les pintures.

La primera actuació ha sigut la consolidació de tots els clevills, zones bufades i amb perill de despreniment, mitjançant injecció de morter lliure de sals, en uns casos, i morter de calç i arena, en altres. Una vegada finalitzada la fase de consolidació, s'ha realitzat la neteja de la capa pictòrica mitjançant mètodes mecànics i químics.

Actualment s'està treballant en l'estucat i reintegració cromàtica de les zones que han patit pèrdues de capa pictòrica o de preparació, per a facilitar la lectura del conjunt, si bé, per l'alt grau de degradació d'aquestes, s'ha optat per un criteri arqueològic, que no altere, ni falsege les restes de pintura conservades.