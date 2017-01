La Policia Local de ValÃ¨ncia estrena vehicles

La regidora de Protecció Ciutadana, Anaïs Menguzzato, ha presentat este dimecres la nova flota de vehicles de la Policia Local en la plaça de l'Ajuntament. Es tracta de la primera fase, amb la incorporació de 41 unitats, que es completaran fins a arribar a 112 cotxes. Anaïs Menguzzato ha destacat que “és un compromís que adquirim per a garantir la seguretat dels nostres agents, la qual cosa en definitiva servix per a garantir la seguretat dels nostres veïns i les nostres veïnes”. Així mateix, ha ressaltat que és una clara “aposta per vehicles ecològics”.

En esta primera fase s'han presentat 16 vehicles C-Max amb ‘kit' de detinguts, 12 vehicles C-Max amb ‘kit' de trànsit (amb panell d'informació per a controls de velocitat, alcoholèmies, accidents i desviacions), 10 vehicles C-Max de patrulla bàsics, dels quals tres es destinen al Grup Gama (especialitzat en la lluita contra la violència de gènere) i tres vehicles Ford Kuga que es destinaran a les pedanies. “El ‘kit' per a detinguts servix per a garantir la seguretat dels nostres agents per mitjà de les mampares i els cinturons elèctrics, mentres que els Kuga es designen a les pedanies perquè dins de l'horta és més fàcil circular amb este tipus de vehicle”, ha explicat Menguzzato.

La segona fase de l'entrega, que tindrà lloc a finals de febrer aproximadament, serà de 27 C-Max de patrulla bàsica. La tercera i última fase es preveu que serà en el mes de maig i inclourà 44 vehicles, dels quals huit són C-Max amb ‘kit' de detinguts, 34 C-Max patrulla bàsics i dos Ford Kuga per a les pedanies. Amb estos es completarà la renovació que sumarà un total de 112 vehicles.

Anaïs Menguzzato també ha destacat que “és important que tots compten amb motor ecològic; per tant, molt poc contaminant”. Es tracta de l'EcoBoost que reduïx emissions i estalvia combustible sense disminuir-ne el rendiment, i que ha guanyat el Premi Internacional al Motor de l'Any tres vegades seguides.