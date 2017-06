La sexta partida de la fase de grups de la Copa d’Escala i Corda Professional – Trofeu President de la Diputació de València va enfrontar a la formació local de Pablo de Sella i Javi (Benissa) front a la parella de Marc i Pere (Montserrat). El resultat final de 60 per 55 demostra l’emoció, tensió i bon joc del duel.

L’inici de la partida va estar dominat per Marc i Pere que van agafar un xicotet avantatge (30-20), però a continuació els seus adversaris van aconseguir la igualada i capgirar el marcador (35-45). A pesar d’això, els de Montserrat no es van rendir i van sumar quatre jocs de forma consecutiva per col·locar-se a un pas de la victòria (55-45). Quan ja pareixia tot resolt es va produir una nova alternança en el domini, i l’equip blau de Pablo i Javi van aconseguir tres jocs consecutius per situar el definitiu 60 per 55 en l’electrònic.

A més, esta victòria permet als de Benissa ascendir fins al liderat del grup B, empatat a 4 punts amb els seus rivals en la vesprada del dissabte. També ocupa la posició de líder, en aquest cas del grup A, la parella de Pere Roc II i Jesús (Llíria) que sumen els seus dos compromisos per victòries, amb un total de 6 punts que els permeten estar quasi classificats per a disputar la fase final.

Els vigents campions de la Copa van superar al trinquet de Dénia a la parella de Santi de Silla i Santi de Finestrat (Guadassuar) per un contundent 60 per 25 que demostra que es tracten d’un ferm candidat a revalidar el títol de la passada edició. Va ser una confrontació que va estar dominada en tot moment per Pere Roc II i Jesús que únicament van tindre contra en els compassos inicials, ja que a partir del 35 per 25 van ficar la directa fins a la victòria.

L’activitat en esta dècima edició de la Copa continuarà dimecres al trinquet de Guadassuar, amb un duel corresponent al grup B que enfrontarà a la parella de Genovés II i Salva (Murla) front a la formació de Pablo de Sella i Javi (Benissa).