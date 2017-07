El Palau de les Arts Reina Sofía activa, a partir del divendres 14 de juliol, «Ràdio Les Arts», que posarà a disposició de la ciutadania els més de deu anys de música registrats en els arxius del centre d'arts.

Així ho ha anunciat Davide Livermore en la presentació de les activitats de la «Nit a Les Arts», les jornades de portes obertes nocturnes que clausuren, el divendres 14 i el dissabte 15 de juliol, l'activitat artística del centre cultural.

«Ràdio Les Arts» començarà el seu camí en la pàgina web www.lesarts.com amb un format de llista de reproducció gratuïta amb part del repertori líric i simfònic més emblemàtic de les primeres deu temporades.

Des de «Fidelio», de Beethoven, la primera òpera que va posar en escena Les Arts en 2006 amb Zubin Mehta al podi, fins «A Midsummer Night's Dream», sota la direcció de Roberto Abbado en 2016, la programació de «Ràdio Les Arts» transita per tots els estils que s'han pogut escoltar en l'enclavament cultural.

Segons ha explicat Davide Livermore, «Ràdio Les Arts» és una altra proposta per a acostar l'òpera i la música simfònica a la societat valenciana, a més d'una forma de tornar-li tot el que, a través dels seus imposts, ha aportat per a situar el teatre d'òpera en primera línia del circuit musical, sense oblidar, el seu valor com a eina educativa".

El contingut de «Ràdio Les Arts» inclou els treballs de destacats mestres com Vladímir Jurowski, Gustavo Gimeno, Henrik Nánási, a més de directors que han tingut o tenen una vinculació laboral amb Les Arts com el mateix Zubin Mehta, Roberto Abbado i Omer Meir Wellber.

De manera progressiva, la base de dades s'ampliarà a altres prestigiosos directors, els concerts o òperes dels quals s'estan adaptant al format que requereix la pàgina web, ha agregat Livermore.

El ventall de compositors previst que es podrà escoltar el dia 14 comprén Bartók, Beethoven, Berlioz, Bernstein, Bellini, Bizet, Brahms, Britten, Bruckner, Chaikovski, Francisco Coll, Donizetti, Dvo?ák, Mahler, Mendelssohn-Bartholdy, Prokófiev, Rossini, Puccini, Schubert, Schumann, Shostakóvich, Sorozábal, Richard Strauss, Stravinski, Verdi i Vivaldi

El format de reproducció no interfereix amb la resta d'informació de la web i pot desactivar-se o minimitzar-se si així ho desitja l'usuari. L'oferta musical es reprodueix de forma aleatòria.

«Nit a Les Arts»

«Nit a Les Arts» ofereix en la seua edició de 2017 el més ampli programa d'activitats gratuïtes, que inclou exhibicions tecnicoartístiques amb els cantants del Centre Plácido Domingo i el Cor de la Generalitat, música en viu a càrrec dels músics de l'Orquestra de la Comunitat Valenciana, dues representacions de l'òpera de «Les Arts Volant», «Bastià i Bastiana», de Mozart, a més d'una exposició del dibuixant i creador de la imatge de Lucrezia Bori per a Les Arts, Pepe Moreno, i dues sessions de música DJ, que clausuraran cada jornada.

L'activitat al públic comença, tant el divendres 14 com el dissabte 15, amb l'inici dels cinc passes tecnicoartístics que acull l'escenari de la Sala Principal en els següents horaris: 20.00 hores, 20.50 hores, 21.40 hores, 23.50 h i 0.40 hores.

En grups de fins a 240 persones, els assistents tenen l'ocasió de conéixer en el lloc, mitjançant un espectacle inèdit, d'uns 40 minuts de durada, el funcionament de la maquinària escènica, il·luminació, audiovisuals i tots els elements necessaris per a posar en marxa una funció d'òpera. Allex Aguilera dirigeix la part artística d'aquesta exhibició que interpreten els cantants del Centre Plácido Domingo i del Cor de la Generalitat.

Les Arts recorda que per a poder gaudir d'esta activitat els interessats hauran de presentar-se a les taquilles de Les Arts en els 30 minuts previs a l'inici del passe que millor s'acoble a la seua agenda. Es farà entrega d'un màxim de dues invitacions per persona fins a completar l'aforament de cada torn.

La pausa prevista entre les 22.20 hores i 23.50 hores permetrà als assistents gaudir de l'òpera «Bastià i Bastiana», de Mozart, que es representarà sobre el camió de «Les Arts Volant» a la plaça Martín i Soler.

Acompanyats al piano per Aïda Bousselma i Husan Park, en les seues respectives sessions, els artistes del Centre Plácido Domingo canten i declamen -en valencià- el «Singspiel» mozartià que narra la història d'amor entre dos jóvens (Bastià i Bastiana) en una humil aldea de pastors sobre el camió escenari.

Davide Livermore és escenògraf i director d'escena d'aquesta producció amb vestuari de José María Adame i il·luminació d'Antonio Castro, també de l'equip del Palau de les Arts, que inclou un nou personatge, patró, interpretat per l'actor Sergio Gil.

Les Arts Volant ha previst un doble repartiment, que s'alternarà en aquestes dues representacions de 'Bastià i Bastiana': Andrés Sulbarán i Moisés Marín (Bastià), Mariana Mappa i Giorgia Rotolo (Bastiana), i Andrea Pelegrini i Alejandro López (Colau).

Exposició de Pepe Moreno

La soprano valenciana Lucrezia Bori (1887-1960), recreada per l'artista valencià Pepe Moreno, ha sigut la imatge de la Temporada 2016-2017 i tindrà també la seua presència en Nit a Les Arts, com ha assenyalat Davide Livermore.

El Vestíbul Principal acollirà una exposició retrospectiva amb les versions de l'estrela de la lírica que han il·lustrat les diferents propostes de Les Arts en l'apartat líric i que podrà visitar-se dins de l'horari de la jornada de portes obertes nocturna.

Sergio Alapont dirigeix a l'OCV

A partir de les 20.30 h, el Palau de les Arts Reina Sofía obrirà les seues terrasses i balcons per a tot aquell que vulga conéixer i gaudir els espais a l'aire lliure de l'enclavament operístic -decorats per a esta ocasió per l'artista valencià David Esteve amb instal·lacions de l'estudi d'arquitectura Nituniyo-, que comptaran amb servei de restauració en ambdós terrasses de la planta onze.

L'Orquestra de la Comunitat Valenciana posarà la nota musical a la nit en blanc de Les Arts sota la direcció musical de Sergio Alapont en el restaurant Los Toros, ubicat a l'onzena planta del teatre i connectat amb les Terrasses dels Palmeres. Los Toros serà l'escenari dels concerts que oferirà la formació titular de Les Arts amb el mestre castellonenc a les 20.50 hores, 21.50 hores i 23.50 hores en un marc escènic presidit per una enorme escultura de Vicent Gasso.

A partir de la 1.00 hores, en aqueix mateix pis, la terrassa amb vista al jardí del Túria es convertirà en una gran pista de ball amb una sessió de música a càrrec d'Eduardo Díaz (NO-FROST), que acomiadarà l'activitat d'ambdós jornades a ritme 'dance'. El centre d'arts tancarà les seues portes ambdós jornades a les 2.00 hores de la matinada.