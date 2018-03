ABC en Valencià El Palau de les Arts estrena una nova producció d'«Il corsaro» Fabio Biondi posa en escena la partitura més enigmàtica i menys representada de Giuseppe Verdi

El Palau de les Arts Reina Sofía estrena el pròxim 28 de març a la Sala Principal una nova producció d''Il corsaro', de Verdi, de matisos poètics i interpretació musical historicista.

Així ho han explicat hui en la presentació d'aquest títol Fabio Biondi, director musical, i Nicola Raab, directora d'escena. En la conferència de premsa també han estat presents el tenor Michael Fabiano, protagonista de l'obra, junt amb la soprano Oksana Dyka.

'Il corsaro' és el primer títol que les Arts transmetrà en 'streaming' esta temporada a través de la plataforma europea OperaVision, gràcies a la col·laboració de l'Agència Valenciana del Turisme.

Fabio Biondi posa en escena la partitura més enigmàtica i menys representada de Giuseppe Verdi amb el Cor de la Generalitat i l'Orquestra de la Comunitat Valenciana. Una obra marcada, segons assenyala el mestre palermità, pel desenvolupament històric i la motivació de la composició:

"Per primera vegada, Verdi no dóna una obra a Ricordi sinó que aconsegueix un avantatjós acord amb Lucca. La mala relació amb el nou editor serà determinant en el destí d'aquesta òpera. Un fet que s'uneix al moment històric de revolució (1848) en què s'escriu. El Verdi polític i del Risorgimento, d'òperes com 'Nabucco' o 'La battaglia di Legnano', escriu una composició profundament romàntica".

El director titular de l'Orquestra de la Comunitat Valenciana assenyala, no obstant això, la gran bellesa de les pàgines d''Il corsaro', en què s'escolten moments que rememoren 'La traviata' o 'Rigoletto', que s'uneixen a una duració idònia, "una hora i mitja de música molt densa sense moments sense d'interés", apunta Biondi.

Per a la seua interpretació, el director ha reproduït la grandària i la disposició de l'orquestra per a la qual Verdi va pensar 'Il corsaro'. "La ubicació de l'orquestra, bastant alta per a la mitjana de hui en dia, dóna avantatge als cantants, sobretot en els recitatius, molt prop de l'estil belcantista", afig el mestre.

Sis anys després de la seua reeixida visió de 'Thaïs', en la qual Plácido Domingo va estrenar a València el seu paper número 139, Athanaël, Nicola Raab signa el seu primer muntatge per a les Arts, que es du a terme en coproducció amb l'Òpera de Montecarlo.

En aquesta ocasió, la 'regista' alemanya s'ha rodejat d'un equip creatiu format per George Souglides (escenografia i vestuari) David Debrinay (iluminación) i Ran Arthur Braun (coreògraf de lluita i rodatge).

Producte del seu entusiasme per Lord Byron, gran poeta romàntic en llengua anglesa, Giuseppe Verdi es va encomanar a convertir la novel·la versificada 'The Corsair' en la seua tretzena òpera, amb Francesco Maria Piave com a llibretista.

'Il corsaro' narra la història de Corrado, corsari del mar Egeu, que salpa en missió secreta per a atacar els turcs, la seua estimada Medora amb els pitjors pressentiments.

Ja a la ciutat de Corone, els corsaris aconsegueixen sorprendre els turcs cremant les seues naus i assaltant l'harem del paixà Seid, d'on Corrado salva Gulnara, l'esclava favorita, de morir entre les flames. No obstant això, la ràpida reacció dels turcs els permet tornar el colp i capturar els invasors, de manera que condemnen Corrado a mort.

Però Gulnara consuma la seua venjança, allibera els corsaris i posa fi a la vida de Seid. Ja a l'illa corsària, les funestes premonicions de Medora la condueixen a enverinar-se. Quan arriba, Corrado a penes té temps de despedir-se d'ella i, desesperat, es llança al mar. Gulnara cau a terra destrossada.

La proposta de Raab imagina la història d''Il corsaro' en una acció interna que té lloc en la ment del protagonista, que ella reconverteix en el mateix Lord Byron, autor del poema que va inspirar Verdi.

L'espai escènic és el seu pensament, una ment en blanc que es transforma en les diverses idees de Corrado mitjançant projeccions, llums i moviments, en què Medora és un record del passat i Gulnara una invenció que es convertirà en realitat.

Segons ha subratllat Fabio Biondi, 'Il corsaro' és una "òpera concebuda per a un repartiment de grandíssims cantants". El tenor Michael Fabiano encapçala el repartiment a les Arts, i l'acompanyen les sopranos Oksana Dyka i Kristina Mkhitaryan, el baríton Vito Priante, el baix Evgeny Stavinsky i els tenors del Cor de la Generalitat Valenciana Ignacio Giner, Antonio Gómez i Jesús Rita.

Fabiano, una de les veus més cobejades del moment, interpreta Corrado, el paper protagonista, que ja va debutar en 2014 a Washington, amb una excel·lent acollida de la crítica especialitzada. El tenor de Nova Jersey fa el seu debut a València junt amb la soprano ucraïnesa Oksana Dyka (Gulnara), a qui el públic valencià recorda per les seues memorables interpretacions de 'Madama Butterfly' i 'Tosca'.

Completen el quartet protagonista dues veus emergents, que també es presenten per primera vegada a les Arts: la soprano russa Kristina Mkhitaryan (Medora), guanyadora del segon premi d'Operalia 2017, i el baix baríton italià Vito Priante (Seid), que compta ja amb destacats treballs a Londres, Milà, París, Munic, Chicago i Los Angeles.

Les Arts presenta 'Il corsaro' els dies 28 de març i 1, 5, 8 i 10 d'abril a la Sala Principal.

El Palau de les Arts Reina Sofía oferirà en 'streaming' la representació del 8 d'abril d''Il corsaro' a través de www.OperaVision.eu, la nova plataforma patrocinada per Opera Europa, que reuneix 30 companyies d'òpera de 18 països del continent.

La transmissió d'aquesta funció és possible gràcies a la col·laboració de l'Agència Valenciana del Turisme i del canal de televisió especialitzat en música Mezzo.

El diumenge 25 de març, a les 12.00 h, les Arts proposa una activitat didàctica intergeneracional per a comprendre què és i com es produeix una òpera des del cor del teatre, l'escenari de la Sala Principal. "Un matí amb 'Il corsaro'" explicarà als assistents el procés d'elaboració d'aquesta nova producció, des dels primers esbossos fins als treballs tècnics o artístics.

Les Arts informa que el preu de la localitat és de 15 euros per a adults i de 7 euros per al públic jove.