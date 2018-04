ABC en Valencià Ontinyent i Almussafes acullen el repte contra el càncer en una carrera que travessarà 17 municipis valencians La presentació de la carrera, en la qual 44 participants completaran 120 quilòmetres en 24 hores, ha tingut lloc en la Diputació, que recolza esta ruta benéfica

ABC

Ontinyent serà la localitat de partida, el pròxim 13 d'abril, del ‘Repte Solidari Contra el Càncer 2018’, una iniciativa impulsada per l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) amb la qual col·laborarà enguany l'ajuntament de la capital de la Vall d'Albaida i el d'Almussafes. En la presentació d'aquesta edició del repte, que ha tingut lloc aquest dijous en la Diputació, han participat l'alcalde d'Ontinyent i president de la institució provincial, Jorge Rodríguez, i l'alcalde d'Almussafes, Toni González, com a amfitrió del municipi en el qual estarà situada la meta d'esta ruta solidària de 120 quilòmetres que travessarà 17 municipis valencians.

Els alcaldes d'Ontinyent i Almussafes han estat acompanyats per Antonio Llombart, sotsdirector de la AECC a València, i José Antonio Miguel Garrido, promotor d'esta iniciativa que es realitza cada any des de 2011 i en la qual més de 130 corredors aficionats han recorregut ja 800 quilòmetres.

Imatge de la presentació -ABC

En la seua intervenció, Rodríguez ha reconegut la importància d'aquest tipus d'esdeveniments per a visibilizar i lluitar contra el càncer i destacat la imatge del repte d'enguany, una torxa que representa ‘La flama de l'esperança’. Al costat de l'alcalde d'Almussafes, Toni González, ha agraït l'esforç de tots els organitzadors i la implicació de la societat valenciana. González, per la seua banda, ha destacat que “la lluita interpel·la a tots perquè cada persona coneix a algú que haja passat per aquesta lluita”.

Un total de 44 persones que han patit o pateixen, directa o indirectament la malaltia, completaran els 120 quilòmetres que separen Ontinyent d'Almussafes en 24 hores. Durant el trajecte recorreran 17 localitats valencianes, a un ritme mitjà de 9 minuts per quilòmetre, amb la dificultat de menjar i sopar durant el recorregut sense parar a dormir. Una carrera ideada per a fomentar la informació i prevenció del càncer per totes les poblacions per les quals transcorrerà l'esdeveniment.

L'impulsor del Repte Solidari, José Antonio Miguel Garrido, ha donat més detalls del recorregut, on ha destacat la dificultat de la ruta, amb canvis de temperatura i nivell que afectaran als corredors. “Cal tenir en compte que és una carrera molt dura, on els corredors aniran acompanyats d'un servei mèdic i comptaran amb el suport de la Guàrdia Civil”, ha subratllat Garrido.

Per la seua banda, el vicepresident de la AECC de València, Antonio Llombart, ha reconegut la labor de la societat valenciana, la qual ha assegurat que “està molt conscienciada amb la malaltia”, encara que ha afegit que des de l'associació “s'ha de seguir lluitant especialment en prevenció i informació”.