La nova web del Sona la Dipu es converteix en una llanÃ§adora de grups valencians orientada a lâ€™usuari

El Sona la Dipu té ja en funcionament la seua nova web. Es tracta d'una acció més que reforça la imatge del programa com un projecte global que aposta per la promoció dels grups valencians durant tot l'any. Amb una interfície neta i molt visual, el projecte ofereix noves funcionalitats a l'usuari, que tenen com a objectiu facilitar la navegació per la pàgina i fer-la més dinàmica i accessible.

D'aquesta manera, el portal compta amb apartats dedicats a l'actualitat més recent del programa, un espai dedicat als concerts, un altre en el qual es pot trobar informació i música dels grups semifinalistes, una secció destinada als membres del jurat, i una altra denominada ‘Sounds from València’, en la qual es poden trobar dades de grups guanyadors en edicions anteriors, potenciant d'aquesta manera el seguiment d'estes bandes i la seua projecció futura.

Així mateix, s'inclouen dades de contacte amb el festival i enllaços als perfils del Sona la Dipu en xarxes socials, un altre dels pilars que s’estan potenciant. Un exemple és la pàgina de Facebook (@sonaladipu), l’activitat de la qual ha crescut de forma exponencial, amb un abast de 110.000 usuaris i prop de 10.000 interaccions en l’últim mes. A més, el programa té perfils en Twitter (@Sona_la_Dipu) i en Instagram (@sonaladipu).

Jorge Rodríguez, la diputada Isabel García, el director musical del Sona, Quique Borrás i el membre del jurat, Eduardo Guillot - ABC

La web està disponible tant en valencià com en castellà. De la mateixa manera, en la home es pot veure una galeria d'imatges amb les instantànies més destacades del festival en les últimes edicions. Especialment destacables són els apartats destinats a la promoció dels grups participants, una finestra oberta al món que inclou biografia de les formacions, així com enllaços als seus perfils en mitjans socials i algunes de les seues cançons més significatives, una veritable plataforma de promoció de la seua música, que pot oferir moltes possibilitats als grups per a donar-se a conéixer al públic i mostrar les seues composicions.

Amb la web es van complint els objectius i es va donant forma a la nova estratègia del Sona la Dipu, que passa a convertir-se en un programa global que abasta tot l'any, amb accions destinades a la promoció dels grups valencians. Sota la batuta del nou director musical, Quique Borrás, enguany s'ha fet un pas més en aquest gir cap a una imatge renovada amb l'elecció d'un jurat paritari amb la inclusió de músics, la qual cosa ha dotat al projecte d'una major professionalització.

Després de la realització de la primera semifinal a Burjassot, en la qual va resultar vencedora la formació Dûrga, la següent cita en el calendari serà el pròxim 23 de juliol a Alzira amb la celebració de la segona semifinal, en la qual els grups Frida, Chlorophile i Mediterranean Roots es jugaran la passada a la final, i per tant, la possibilitat de ser una de les agrupacions guanyadores d'aquesta edició. La web es pot visitar en el següent enllaç: http://www.sonaladipu.es