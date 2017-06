L'estiu arriba enguany a València amb un esdeveniment únic, la Fira de les Comarques del Patronat de Turisme de València, que aquest dimarts ha sigut presentada en roda de premsa en la Diputació de València.

El president Jorge Rodríguez, la vicepresidenta Maria Josep Amigó, la diputada de Turisme, Pilar Moncho, i el responsable de Gestió Turística del Patronat, Evarist Caselles, han avançat les principals novetats de la Fira de les Comarques, que se celebrarà del 23 al 25 de juny en la Plaça de Bous de València.

Durant el cap de setmana vinent, la Plaça es convertirà en el gran aparador dels nous serveis i productes turístics. Les comarques valencianes convidaran al turista a conéixer el seu territori projectant-ho sota el prisma estratègic de València Turisme: ‘Our land for you’, el lema triat pel Patronat de Turisme en 2017 per a transmetre l'essència del ‘living’ valencià.

El president de la Diputació, Jorge Rodríguez, ha destacat “el treball de professionalització del sector que desenvolupa el Patronat de Turisme i l'aposta per productes turístics molt ben definits i amb un valor afegit”. En eixe context, Rodríguez ha destacat el projecte ‘La Diputació a les Comarques’, que estarà present en la Fira turística amb l'exposició ‘Memòria de la Modernitat’, una mostra itinerant amb els tresors artístics de la institució provincial.

El president ha assenyalat que amb ‘Memòria de la Modernitat’ “volem acostar la institució i el seu patrimoni a tots els valencians, permetent que un veí d'Alzira, Requena, Gandia o la Pobla del Duc tinga la possibilitat de veure obres originals de Sorolla, Pinazo, Benlliure, Miquel Navarro o Equipo Crónica en el seu municipi o comarca”.

La Diputació amb les comarques

Jorge Rodríguez ha destacat el potencial d'aquesta mostra, amb més d'un centenar d'obres d'un fons patrimonial amb 4.000 originals, com a complement de l'oferta turística dels municipis i comarques per les quals passarà al llarg de la legislatura. “A més de dignificar la institució i acostar-la a les comarques, aquesta exposició atraurà als municipis visitants que poden descobrir els encants turístics de cada poble, en la línia d'excel·lència que promou el Patronat”.

Per la seua banda, la vicepresidenta Maria Josep Amigó ha destacat el treball del Patronat “per les nostres comarques per aprofitar tot el potencial dels nostres pobles i potenciar els productes de la nostra terra”.

“Si unim esforços arribem més lluny”, ha assenyalat Amigó i ha incidit en l'encert de treballar “en clau comarcal en totes les àrees de la Diputació, perquè les comarques són l'eix vertebrador del territori”.

Turisme d'experiències

“Apostem amb fermesa per una nova manera de promocionar el territori a través de productes turístics autòctons i genuïns i de les empreses que els ofereixen; apostem per un turisme d'experiències per a viure i sentir la vida”, en paraules de Pilar Moncho, vicepresidenta del Patronat i diputada de Turisme.

“Volem que la gent vinga a les comarques de València, que ens conega a través dels nous serveis turístics desenvolupats en el territori amb ajuda de València Turisme, que experimente en primera persona la nostra gastronomia, el nostre living, el nostre sol, la nostra terra, en definitiva”, destaca la màxima responsable de l'àrea de Turisme de la Diputació de València.

Per a açò, el Patronat de Turisme compta amb la col·laboració d'ajuntaments, empreses i emprenedors locals, els qui mostraran les seues propostes en la Fira de les Comarques “en els quatre àmbits que agrupen la reformulació turística dels recursos naturals, gastronòmics, esportius i culturals”, segons ha explicat Evarist Caselles.

Així, el visitant de la Fira trobarà en arribar a la Plaça de Bous del carrer Xàtiva un gran expositor del turisme de destinacions locals valencians, disposat per comarques. Ja a l'interior la Fira oferirà nombroses propostes per a gaudir del turisme actiu, cultural i gastronòmic de la mà d'empreses valencianes.

Paddle surf, escalada i showcooking

Entre altres propostes, el públic podrà realitzar activitats nàutiques, com paddle surf, en una gran piscina instal·lada en l'arena, així com diverses propostes d'escalada en un rocòdrom i fins i tot visites virtuals als principals recursos patrimonials amb l'ajuda de dispositius òptics de realitat augmentada.

El Patronat de Turisme, a més, incentivarà la visita als diferents espais de la Fira de les Comarques amb un passaport a nombrosos premis relacionats amb les propostes turístiques presentades.

Música en directe i ludoteca

València Turisme presentarà en la Fira de les Comarques una infinitat d'experiències turístiques singularitzades per a entendre un territori únic, un lloc diferent i una elecció turística especial. Des de l'aprofitament dels recursos propis, locals, proposa al visitant gaudir de la singularitat valenciana mitjançant uns productes turístics excel·lents, posats en valor amb accions paral·leles com actuacions de música en directe, showcooking i ludoteca per als més xicotets.