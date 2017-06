El MuVIM destapa la relaciÃ³ entre el cÃ²mic i la ciutat amb la mostra Â«ValÃ¨ncia en vinyetesÂ»

Il·lustradors locals i estatals han recorregut els seus carrers i paisatges construint una mena de València calidoscòpica, mig real mig imaginària, en què conviuen l'urbanisme, l'arquitectura, i la història amb les capes més subjectives de la memòria col·lectiva i personal dels seus habitants (ficticis o no). Il·lustracions, esbossos, revistes, cartells, fotografies, maquetes i escultures conflueixen en la mostra València en vinyetes del Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (MuVIM), oferint un repàs per la historieta i la il·lustració valencianes –i també per la trajectòria d'alguns dels seus millors representants– i convidant-nos a passejar i perdre'ns en una urbs que mai acaba.

Durant l’acte de presentació de la mostra, el director del MuVIM, Rafael Company, ha apuntat que València en vinyetes «constitueix una declaració d’estima cap a la nostra terra i un homenatge, agraït i entusiasta, al bo i millor dels nostres dibuixants de còmic». Company s’ha mostrat convençut de que amb aquesta exposició «recuperarem públics i generarem nous públics», alhora que ha destacat que l’exposició «ha estat especialment dissenyada per tal que itinere», ha explicat. «Al MuVIM València llueix polifacètica, susceptible de ser objecte del retrat i de la imaginació, des de les arquitectures àuliques als carrers humils, i amb un ventall enorme de protagonistes humans», ha afegit.

Per la seua part, el cap d’exposicions del museu, Amador Griñó, ha apuntat que el cap i casal «és parc i ric, a la vegada», i ha ressaltat «la importància de l’escenari del còmic per a la memòria d’un poble i per tal de donar a conèixer la ciutat d’una forma amable», donat que aquest gènere presenta dues característiques –visualitat i humor– «que obrin les portes a la memòria d’un poble, d’una ciutat».

En última instància, el comissari de la mostra, Enric Trilles, ha incidit en que tot i que alguns dels còmics més populars i que més lectors han aconseguit reunir formen part de la factoria valenciana –com ara, Roberto Alcázar y Pedrín o el Guerrero del Antifaz– «no va estar fins la dècada dels anys 70 quan la ciutat de València va constituir un escenari per a aquestes històries, a través d’un germen que el trobem als fanzines». Trilles ha explicat que al llarg de la mostra, la qual compta amb més de 100 obres entre dibuixos, cartells i maquetes i un volum superior a les 400 vinyetes, es troba novel·la gràfic de temàtica social, amb referències al canvi climàtic, el desbocament urbanístic, i fins i tot, una il·lustració inèdita de Cristina Durán relativa a l’estació de Metro de Jesús, escenari del sinistre en juliol de 2006.

El contingut expositiu de València en vinyetes s'articula al voltant de dos eixos centrals: La València viscuda i La València somiada, plantejant un recorregut pel treball de 18 artistes que a més de cedir les seues obres han participat activament en el procés de disseny i producció de la mateixa exposició.

Entre el material de la mostra destaca l'exhibició en primícia d'algunes obres que encara no han estat publicades i la inclusió, a manera d'homenatge, d'altres que, publicades fa més de 30 anys, mai no han estat reeditades.

Entre els autors que participen en l'exposició trobem noms recognoscibles i consagrats amb una extensa trajectòria i producció, així com autors menys coneguts i publicats, encara que igualment importants. Conviuen, a més, clàssics de la generació dels 80 –com Sento Llobell, Gimeno o Torres– i altres de la generació dels 90 –com Miralles o Fonteriz– amb els grans il·lustradors que es varen fer coneguts a la primera dècada d'aquest segle –Paco Roca, Bleda, Durán o Kubala– i exponents de més recents, Castillo, Almansa o Zarzo. Hi participen també artistes multidisciplinars com Burguitos o Txemacantropus.

La mostra posa en valor als artistes del món del còmic valencià que han apostat pels nostres paisatges urbans, alhora que reivindica un art que ha donat en aquesta ciutat tants i tan bons professionals, tot i no haver comptat sempre amb el prestigi i el reconeixement que han aconseguit en els darrers temps.

València en vinyetes, la qual es podrà visitar al MuVIM fins el 17 de setembre, es completa amb un seguit d'activitats paral·leles entre les quals destaca la presentació del catàleg de la mostra, que inclourà material addicional. La presentació està prevista per al dia 21 de juny, acompanyada d'una sèrie de taules rodones amb alguns dels més destacats autors participants en l'exposició.