Els municipis valencians cobren els 20,6 milions de la Diputació del Fons de Cooperació Municipal Jorge Rodríguez destaca que estes aportacions incondicionades «reforcen l'autonomia d'alcaldes i alcaldesses»

Els 266 municipis de la província de València han cobrat este dimarts els 20,6 milions d'euros de la Diputació de València a través del Fons de Cooperació Municipal. Aquesta quantitat és la part que correspon a la corporació del pla conjunt amb la Generalitat Valenciana, i s'ha abonat en un pagament únic, tal com van anunciar fa uns dies el president, Jorge Rodríguez, i el diputat d'Hisenda, Toni Gaspar. “Hem volgut que siga així per a facilitar la tresoreria dels ajuntaments i evitar operacions de crèdit amb el cost afegit que tenen”, han explicat.

En paraules de Jorge Rodríguez, “la Diputació va prometre als ajuntaments que aquest Fons de Cooperació, que arreplega l'Estatut d'Autonomia i que fins ara no s'havia volgut engegar, es pagaria en el primer trimestre de l'any per a dotar de liquiditat els comptes locals”, compte Rodríguez. Des de l'àrea d'Hisenda, el seu responsable, Toni Gaspar, explica que aquesta quantitat, els 20,6 milions d'euros trasferits, “se sumen als més de 30 milions d'euros que s'han donat als consistoris en el primer trimestre com a bestreta de les diferents subvencions”.

Tant el Fons de Cooperació Municipal com les bestretes que han anat rebent els ajuntaments formen part del Pla de Subvencions que la corporació va presentar al final del passat any, i que “tenia previst que en els quatre primers mesos de 2018 havien d'estar pagades als ajuntaments totes les ajudes previstes en el pressupost per a no generar tensions de tresoreria”, segons ha explicat Toni Gaspar.

Segons el diputat d'Hisenda, “tenim una tresoreria envejable i volem que els ajuntaments s'aprofiten d'aquest bon funcionament i de l'agilitació dels tràmits per a rebre les ajudes. Aquestes bones notícies financeres tindran la seua continuïtat amb les bones notícies del superàvit, que també traslladarem als municipis”.