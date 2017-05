MÃ©s de la mitat de funcionaris de l'AdministraciÃ³ no tÃ© competÃ¨ncies Â«suficientsÂ» d'Ãºs del valenciÃ 

«Més de la mitad de treballadors de l'Administració no estan suficientment capacitats per a escriure en valencià» (el 54%). A més, el 45% que sí el sap escriure, no el fa servir. Estes són algunes de les dades de l'enquesta de la Conselleria sobre l'ús del valencià a l'Administració, que ha presentat este dimarts, la directora general de Funció Pública, Eva Coscollà, i d'on ha inferit que l'ús d'esta llengua –oficial en tot el territori de la Comunitat– «no té un ús equitatiu respecte del castellà» i en l'Administració de la GVA «s'aproxima a la residualitat i està molt lluny de l'ús equitatiu que li correspodria com a llengua oficial».

Junt amb Coscollà i amb les dades de l'enquesta de 2016 davant, el director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, Rubén Trenzano, ha presentat el Pla d'Acompanyament Lingüstic al Personal de l'Administració de la Generalitat, que tractarà d'incrementar de forma progressiva «l’autonomia lingüística en valencià del personal de la Generalitat».

Pel que fa a l'enquesta, es desprén que el 87,4% del personal de la Generalitat té acreditació en coneixements del valencià i que el 92,7% dels enquestats ha assistit a cursos. Així mateix, vora el 93% dels empleats de la Generalitat entenen el valencià i el 57% el sap parlar.

Segons el director general, l'objectiu de la Conselleria és sempre «garantir els drets de la ciutadania» i donar resposta a qui es comunique en valencià. Per això, ha indicat Coscollà, el treball que es desenvoluparà per a implantar el Pla –que entrarà en vigor el 23 de novembre de 2017, dia en què s'acompliran 34 anys de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV)– passa per «ampliar la formació i activar noves mesures d'acompanyament lingüístic dels empleats públics perquè assolisquen la competència necessària en valencià».

En què consisteix el Pla

El director Rubén Trenzano ha explicat les «5 línies estratègiques» del Pla d'acompanyament lingüístic als funcionaris:

Repositori de documentació institucional i administrativa

Aquest eix consisteix en la preparació de models documentals i publicacions institucionals. Comptarà amb una plataforma de plantilles per als empleats, un repositori amb indicacions teòriques sobre composició i un magatzem centralitzat de publicacions de la Generalitat, a més de vocabularis específics per a resoldre dubtes terminològics.

Formació lingüística i tècnica

A partir de juny es convocaran tot un seguit de nous cursos específics mitjançant l'Institut Valencià de l'Administració Pública (IVAP). Seran cursos de llenguatge especialitzat administratiu, sanitari, jurídic, de notes de premsa, d'actualització de coneixements de valencià (C1), de criteris lingüístics de l’Administració de la Generalitat, de comunicació eficaç a l'entorn laboral i personal, del valencià a les xarxes socials, de perfeccionament en l'atenció al públic en valencià, de redacció de textos i d'introducció al llenguatge de signes.

Així mateix, s'organitzaran cursos d'actualització lingüística especialitzada i de formació tècnica per aprofundir en les competències lingüístiques des del vessant més especialitzat.

Atenció lingüística

Es tracta de resoldre consultes lingüístiques senzilles de manera ràpida i efectiva a través d'un telèfon d'atenció, un xat, correu electrònic i un fitxer de respostes a preguntes freqüents.

Assessorament lingüístic personalitzat

Aquest eix s'endinsa en la detecció de necessitats específiques relacionades amb l'ús, la competència i actituds lingüístiques dels empleats públics i l'anàlisi de dades. És per això que es dissenyaran plans d'accions lingüístiques específiques per a serveis que ho requerisquen amb la intenció d'oferir un servei òptim.

Nou SALT

Serà un nou motor de traducció més potent amb un temps de resposta més breu. A més, realitzarà traduccions valencià-castellà i castellà-valencià més acurades i disposarà de recursos lingüístics. El nou SALT tindrà una versió per a professionals lingüístics a disposició de totes les institucions valencianes i una altra per a usuaris en diversos suports adaptats a tauletes, mòbils i ordinadors.