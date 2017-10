Mishima debuta al Palau i presenta Â«Ara i resÂ» dins del cicle Â«Rock, pop... al PalauÂ»

Mishima debuta demà dimarts al Palau de la Música de València, per presentar el seu nou treball "Ara i res", dins del cicle "Rock, pop... al Palau". D'esta manera, el grup català interpretarà els temes d'este disc, que compta amb una sonoritat més figurativa i nua, menys barroca que en la seua anterior discografia, així com cançons escollides de la seua trajectòria artística, iniciada en l'any 1999. "Ara i res" ha sigut editat pel seu propi segell The Rest Is Silence.

Grabat amb Peter Deimel al Black Box Studio d'Angers a França, és el vuité disc d'este quintet liderat per David Carabén, amb Marc Lloret, Dani Vega, Alfons Serra i Xavi Caparrós. Una evolució que sorgix després de "Lipstick Traces" (2000), "The Fall of Public Man" (2003), "Trucar a casa. Recollir les fotos. Pagar la multa" (2005), "Set tota la vida" (2007), "Ordre i aventura" (2010), "L'amor feliç" (2012) i "L'ànsia que cura" (2014).

Les següents cites de "Rock, pop... al Palau" seran la banda saguntina Arcana Has Soul, amb la presentació del seu treball "Set Me Free" el 25 d'octubre, Kiko Veneno & quartet de cordes el 4 novembre, i Gener el 16 de novembre amb un concert en el qual, es podran veure col·laboracions molt especials.