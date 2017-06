MarrahÃ­ i Sanchis comencen amb bon peu la Copa de Raspall que continua a Oliva

La III edició de la Copa de Raspall Professional – President de la Diputació de València va començar amb una exhibició de la parella de Marrahí i Sanchis (El Poble de Castelló) que van superar pel resultat de 25 per 5 a la formació de Moncho i Coeter II (Oliva-Savipecho), en un duel corresponent a la partida inaugural del grup B.

La diferència entre els dos equips es va fer evident des del primer quinze, ja que la parella victoriosa va demostrar tot el seu potencial des d’un inici. El primer joc va ser net per a Marrahí i Sanchis, que van continuar sumant fins el 15 per 5, en uns jocs que van ser més igualats i en els quals es van produir diversos intercanvis de mèrit. A pesar d’això, els últims dos jocs del duel van ser novament molt còmodes per a la formació representant del Poble de Castelló que amb la victòria ha sumat els seus tres primers punts en la fase de grup que els situen com els primers líders del seu grup.

Cal destacar que la contundent victòria de la parella és una gran noticia per a tots els aficionats al raspall, ja que suposava la reaparició de Marrahí als trinquets en una partida oficial del més alt nivell. El rest de Villanueva de Castellón va demostrar que s’encontra recuperat de les diverses lesions que no l’han deixat participar en els tornejos oficials durant els anys 2015 i 2016, i a més va presentar la seua candidatura a conquistar el tercer títol més rellevant de la modalitat de raspall, desprès de guanyar els dos més importants l’any 2014, en el qual es va proclamar campió de la Lliga i del Individual.

Retornant a l’activitat en la Copa, esta vesprada de dimarts a partir de les 18:30 hores al trinquet d’Oliva es disputarà la segona jornada de la fase regular de la Copa. Un duel corresponent al grup A que enfrontarà a l’altre equip representant del Poble de Castelló, el format per Ricard i Brisca, front a la formació d’Alzira, integrada per Sergio i Roberto.

A priori els pronòstics vaticinen un duel molt més igualat que el disputat ahir al trinquet de Xeraco. Tant Brisca com Sergio hauran de demostrar el seu paper de líders dins de l’equip, mentre que els seus companys Ricard i Roberto seran vitals per les possibilitats dels seus respectius equips per fer un bon paper en esta edició de la Copa, ja que si aconsegueixen acoblar-se amb el seu company d’equips tenen molt a dir en el torneig.