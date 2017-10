Cultura L’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València i el pianista Xavier Torres inauguren el curs acadèmic La Sala Iturbi del Palau de la Música acollirà el concert este dijous 19 d’octubre a les 19:30 hores amb entrada gratuïta amb invitació que cal arreplegar a partir d’una hora abans a les taquilles

La Universitat de València celebra este dijous, 19 d’octubre, el seu tradicional concert d’obertura del curs acadèmic 2017-2018 al Palau de la Música. L’Orquestra Filharmònica, sota la direcció d’Hilari Garcia, i el pianista valencià Xavier Torres, com a solista, interpretaran un repertori clàssic protagonitzat per Mozart i Beethoven. El concert començarà a les 19:30 hores, a la Sala Iturbi, i l’entrada és gratuïta amb invitació que cal arreplegar a partir d’una hora abans a les taquilles del Palau.

La comunitat universitària es reunirà en una de les cites acadèmiques més importants de l’any, el concert d’obertura del curs 2017-2018, que enguany compleix 20 anys de celebració. En este context, el director titular de l’Orquestra, Hilari Garcia Gázquez, ha apostat per retornar al repertori clàssic amb Mozart i Beethoven. “Després d’anys interpretant grans simfonies, com la 2ª de Rakhmàninov, la 5ª de Xostakóvitx o la 4ª de Brahms, volia reprendre el repertori clàssic en este concert, perquè, a més de retre així un homenatge a dos dels més grans compositors de la història de la música, insistim en la tasca pedagògica i formativa de l’orquestra”, explica. Per este motiu, el programa del concert d’enguany presenta “una estructura clàssica d’obertura, concert i simfonia, amb obres i autors famosos que formen part habitual del repertori orquestral”.

L’acte arrancarà amb l’obertura de l’opereta titulada ‘Mozart’, amb música de Reynaldo Hahn (1874-1947) i llibret de Sacha Guitry (1885-1957), una comèdia musical en tres actes, basada en una suposada estada de Mozart a París, on es va estrenar el 1925. “Esta comèdia musical és un pastitx, una pràctica que s’utilitza sovint en les arts, últimament amb més profusió, com també la paròdia. Així com la paròdia utilitza el material antic amb una voluntat humorística, el pastitx imita un clàssic però amb la idea d’homenatjar o ambientar l’acció en aquells anys”, apunta el director de l’Orquestra de la Universitat.

Esta peça servirà per a “obrir el concert de manera fresca i introduir ja l’obra pròpiament de Mozart”, assenyala. Així, la primera part del programa continuarà amb el ‘Concert per a piano i orquestra núm. 20 en re menor K. 466’ de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), composada el 1785. “El 2013 va ser l’últim any que interpretàrem un concert per a piano i crec que ara és un bon moment per a tornar a utilitzar-lo com a instrument solista per dos motius: és especialment atractiu i la seua intervenció és extraordinària perquè és un instrument que, generalment, no forma part de l’Orquestra; des del punt de vista del treball formatiu dels músics, és important que interactuen amb un instrument d’una naturalesa tan diferent als que de normal integren la plantilla de l’orquestra”, assenyala.

Ací intervindrà el pianista valencià Xavier Torres, per a qui el concert per a piano de Mozart suposa una obra “molt especial”. “És un dels pocs concerts escrits en re menor, la qual cosa comporta un esperit més decadent i dramàtic, com és el cas del ‘Rèquiem’, a més de tractar-se d’una música molt particular dins del món de Mozart”, reflexiona. Per a Torres, pujar a l’escenari amb l’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València és una “gran experiència” i destaca “l’ambient positiu, l’energia i les ganes de treballar” dels integrants i el seu director: “Per als pianistes, que sempre treballem en solitari, introduir-nos en este entorn és sempre molt interessant i positiu”, conclou.

La participació de Xavier Torres en el concert d’obertura forma part del funcionament de l’Orquestra de la Universitat. D’acord amb una de les seues finalitats, que és la promoció dels artistes valencians actuals, l’Orquestra realitza diferents col·laboracions amb els nous músics a través de ‘masterclasses’ o concerts, per exemple. Així, en altres actes han participat solistes valencians com ara el pianista Antonio Galera, la soprano Marta Estal, el contrabaixista Francisco Lluch o el grup de percussió ‘Kontake’. “Reivindiquem els nostres artistes, músics amb una trajectòria i un bagatge sòlids”, diu Garcia.

Xavier Torres ha actuat en prestigioses sales espanyoles i també d’Alemanya, França i Polònia. Ha participat en sis edicions del ‘Festival del Mediterrani’; en Teatres del Canal de la ‘Totentanz’ de Franz Liszt amb els músics que conformen el ‘Grup Mixtour’ sota la direcció de Maxime Pascal; i en recitals amb les ‘Variacions Goldberg’. El seu primer treball discogràfic està dedicat a esta obra de Bach i ha suposat un punt i a part en la seua carrera artística, doncs ha estat distribuït a 37 països i elogiat per la crítica nacional.

Xavier Torres és catedràtic de piano i ha estat convidat a impartir classes magistrals a Madrid, València, Múrcia i Oriola. En l’actualitat treballa com a docent al Conservatori Superior de Música de Castelló. Ha estat premiat en una desena de certàmens pianístics nacionals i internacionals; i ja s’ha compromés pròximament a participar en recitals i concerts amb orquestres, com el concert d’obertura del curs acadèmic 2017-2018 de la Universitat de València.

Del Classicisme al Romanticisme

En la segona part del concert, l’Orquestra interpretarà la ‘Simfonia núm. 8 en fa major Op. 93’ de Ludwig van Beethoven (1770-1827), una de les obres més brillants del compositor nascut a Bonn, que posa de relleu, a través de ritmes dramàtics, el contrast entre el rigor clàssic i l’exaltació romàntica que caracteritza la seua obra. “En la mateixa línia que Mozart, Beethoven és un compositor que no abordàvem des de fa anys. Havíem interpretat simfonies anteriors i ara és el torn de la huitena, una obra que és un compendi de la seua producció simfònica amb moltes referències a la música de Mozart i Haydn”, indica Hilari Garcia.

Sobre l’Orquestra

Hilari Garcia Gázquez és el director titular de l’Orquestra Filharmònica de la Universitat des de l’any 2011. La composen 80 joves músics i, des de la seua fundació, el 1995, n’han passat més d’un miler d’estudiants la majoria dels quals ocupa ara places en orquestres professionals espanyoles i europees.

L’Orquestra es nodreix dels músics seleccionats a través d’unes proves d’accés que convoca anualment. En estos moments, es troba oberta la convocatòria del 2017 per a fagot, trombó tenor, trombó baix, tuba, percussió, violí, viola, violoncel i contrabaix; i les proves se celebraran a partir del dia 23 d’octubre a la Sala Charles Darwin de l’Aulari Interfacultatiu (Av. Primer de Maig, s/n), al Campus de Burjassot-Paterna de la Universitat de València.

Per a accedir-ne són necessaris els següents requisits: tindre una edat màxima de 23 anys i estar cursant com a mínim els últims cursos d’ensenyaments professionals de música. Per descomptat, es valora positivament ser estudiant universitari.

L’Orquestra ofereix als seus músics ajudes econòmiques per a formació musical, crèdits de lliure opció tant per als estudiants universitaris com per a l’alumnat del Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València d’estudis superiors de música i del màster d’ensenyaments artístics d’interpretació musical; formació pedagògica, promoció de solistes i grups de cambra... I és que la seua finalitat és donar una formació d’alta qualitat en interpretació orquestral, amb professorat especialitzat per a cadascuna de les famílies instrumentals.

El seu repertori inclou obres que van des del Barroc fins a l’actualitat, a més del gran repertori simfònic clàssic i romàntic, i per les peces més representatives del segle XX. En este camp, precisament, l’Orquestra dedica una especial atenció als compositors valencians des de dues perspectives: la recuperació del patrimoni musical valencià i l’estrena d’obres d’autors contemporanis. De la seua discografia destaquen els enregistraments ‘Cinc segles de música valenciana’ (1999), ‘L’adéu de Lucrècia Borja’ (2011), ‘Giner infreqüent’ (2009) i ‘València capital de la República: la música del Grup dels Joves’ (2017). Les seues activitats es realitzen amb el patrocini de l’Àrea d’Activitats Musicals de la Fundació General de la Universitat de València i Banco Santander.