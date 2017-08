L'Off RomÃ  torna al Port de Sagunt amb l'espectacle de La TrÃ³cola Circo Â«EmportatsÂ»

L'Off Romà del festival Sagunt a Escena 2017 presenta el dimarts 8 d'agost a leshuit i mitja de la nit, al Centre Cívic del Port de Sagunt, l'espectacle «Emportats», de La Trócola Circo, companyia de circ que fonamenta les seues produccions en la recerca amb objectes. Els components de la companyia són Andrea Pérez, Guillem Fluixà, Aritz Sarnina, José Monreal i José Sádaba.

«Emportats» és un espectacle de circ per a tots els públics que combina diferents disciplines: acrobàcia, malabars, música i treball amb objectes (portes). A través del joc amb allò que és visible i allò que no ho és, fent ús de llenguatges com ara el musical, humorístic, o poètic, emergeixen imatges i idees originals que submergeixen l'espectador en un atractiu viatge per als sentits.

«Emportats» és el resultat d'un ardu treball on l'important és el procés, en el qual els seus protagonistes es desprenen de tot per ensenyar el que porten dins. Acrobàcia, malabars, música i treball amb objectes (portes) on la coordinació, la precisió i l'energia superen els límits establits.