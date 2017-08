L'Off RomÃ  de Sagunt a Escena presenta Â«CircusÂ» en la pujada al castell

Interpretat per Loïse Haenni i Oren Scheiber, «Circus» conta la història de Luis Cyr, ara director d'un xicotet circ, que va perdre totes les seues forces, ja no sap què inventar per tal de salvar el seu espectacle: els seus trucs són molt precaris, el seu vestit és miserable i els seus animals cada volta més rebels i perillosos. A més, en compte de col·laborar de forma adequada la seua encisadora assistent, la senyoreta Lilly, tendeix més a ser un problema que una ajuda... o és a l'inrevés?

Amb tot açò, Circo Pitanga munta un espectacle ple d'acrobàcia, màgia, perles i plomes, però també d'imprevistos, baralles i reconciliacions... Una història divertida sobre el circ, però, més que res, és una finestra irònica sobre les relacions humanes, siguen d'amistat, de treball o d'amor.

Loïse Haenni i Oren Scheiber, fundadors de la companyia es van conèixer en l'Escola Nacional de Circ de Rio de Janeiro en l'any 2008. Van començar a entrenar junts i van decidir crear la seua òpera prima 'Rêves d'été' (Somnis d'estiu). Després de tres anys de gira per tretze països d'Europa, en 2014 feren dues noves creacions.

El gran bagatge d'estils i tècniques de la companyia es reflecteix, d'una banda, en la gran originalitat de les creacions de la companyia, però també en la capacitat dels artistes de manifestar emocions universals a través del llenguatge corporal d'una manera subtil, poètica i sempre accessible i entretinguda.