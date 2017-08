L'Off RomÃ  presenta Â«Hamlet canallaÂ» a Sagunt a Escena

L'Off Romà del festival de Sagunt amplia els seus espais en la edició d'enguany amb la incorporació del Centre Cultural Mario Monreal, on es podran veure tres de les millors funcions que el teatre valencià ha produït al llarg de la temporada 2016-2017.

La primera d'estes produccions és «Hamlet canalla», de Manuel Molins, en una coproducció de l'Institut Valencià de Cultura amb la companyia Teatre Micalet, dirigida per Joan Peris i interpretada per Ximo Solano i Josep Manel Casany, que va obtindre per aquest paper la nominació a millor actor protagonista en els Premis Max.

Dos grans actors de l'escena valenciana sota la direcció de Joan Peris, donen vida als personatges: Ximo Solano i Josep Manel Casany.

Esta versió del clàssic fa reflexionar sobre la corrupció, la política i el masclisme. L'obra de Molins dona major visibilitat a personatges als que Shakespeare, en el «Hamlet» original, va fer passar sense a penes protagonisme, com la mare Gertrudis, l'espectre del pare o la mateixa Ofèlia, per a ajudar a generar la reflexió que es busca.

La programació de Sagunt a Escena continua els dies 3 i 4 d'agost amb les representacions al teatre romà de «Troyanas», d'Eurípides, una producció del festival de Mérida protagonitzada per Aitana Sánchez Gijón i Ernesto Alterio i dirigida per Carme Portaceli.