ABC en Valencià L'IVAM dedica per primera vegada una mostra a Joan Miró Marzà: «'L'IVAM ha de ser un dels principals reclams del turisme cultural de València»

ABC

@ABC_CValenciana VALÈNCIA 14/11/2017 16:02h Actualizado: 14/11/2017 16:02h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, i el director de l'IVAM, José Miguel G. Cortés, han presentat la programació del museu per al 2018. El museu inaugurarà l'any pròxim un total d'onze exposicions entre les quals destaca la que per primera vegada dedica l'IVAM a Joan Miró, un dels pintors europeus més rellevants del segle XX.

Segons el conseller, "l'IVAM ha de ser un dels principals reclams del turisme cultural a València", i ha afegit: "i no només això: amb el nostre objectiu de territorialitzar la cultura, la subseu del museu a Alcoi acompleix la voluntat d'expandir l'art més enllà del Cap i Casal".

El responsable de Cultura de la Generalitat ha volgut recordar que "el nou espai de l'IVAM a Alcoi és una mostra de la implicació de la Generalitat amb l'Institut Valencià d'Art Modern, que es manifesta també amb l'augment de pressupost per al 2018, al qual destinem 7,3 milions d'euros".

Les exposicions s'emmarquen dins de les principals línies temàtiques en les quals treballa el museu en els últims anys: les que tenen vinculació amb el Mediterrani, les que mostren la riquesa de la col·lecció del museu, les que es realitzen específicament per al museu dins del projecte 'IVAM produeix' o les que pretenen difondre l'obra de dones artistes o les qüestions de gènere.

Vicent Marzà i José Miguel G. Cortés -ABC

Pel que fa a l'exposició que es realitzarà sobre Joan Miró, s'ha volgut destacar que serà la més àmplia que s'ha realitzat mai a València i la primera que s'organitza a l'IVAM. El director de l'IVAM ha assenyalat també que es manté l'aposta decidida del museu per fer visible el treball de les dones artistes o les qüestions de gènere, amb quasi la meitat de les mostres dedicades a dones o a projectes realitzats per elles. "Estem demostrant amb fets que veritablement creiem que cal visibilitzar les artistes, i bona prova d'això és, una temporada més, una programació on tenen les dones un especial protagonisme", ha subratllat el director.

La relació d'exposicions per al pròxim any són: 'Miró. Ordre i desordre', 'Habitar el Mediterrani', 'Rodchenko', 'Ignacio Pinazo i la València del canvi de segle', 'Representació de la dona en la col·lecció de l'IVAM', 'Federico Guzmán. A la vora del món', 'Patricia Gómez i María Jesús González', 'Anna Malagrida', 'Annette Messager', 'Sudqueer' i 'Dones i avantguarda en València. 1930-1980'.