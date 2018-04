ABC en Valencià L'IVAM amplia el seu espai per a programes educatius i culturals El museu valencià passa a tindre més de 500 metres quadrats dedicats a tallers i activitats

L'Institut Valencià d'Art Modern ha ampliat el seu espai dedicat a programes educatius en 200 metres quadrats, amb la qual cosa passa a disposar d'una superfície de més de 500 metres quadrats en una mateixa planta, que permetran organitzar nous tallers didàctics i activitats dirigides a tots els públics per al coneixement i la difusió de l'art modern.

La nova sala, en la qual s'ubicava fins fa poc l'antiga galeria 3, se suma a l'aula ja existent destinada als tallers i a l’IVAMLab, creant un gran espai per desenvolupar les activitats de divulgació artística del museu.

Amb aquest augment de l'espai educatiu, l'IVAM reforça propostes com els tallers educatius per a escolars, que s'organitzen de dimarts a divendres durant tot el curs escolar; els tallers per a famílies, que tenen lloc els diumenges al matí; els tallers impartits per artistes o per professionals de diferent perfil; el curs d'introducció a l'art modern i contemporani, així com les visites didàctiques a les exposicions a càrrec de persones rellevants de la cultura o les visites guiades dels dissabtes i diumenges.

Durant tot este curs, l'IVAM oferta a escoles o instituts el taller 'Perdent els formes', que inclou una visita dinamitzada a l'exposició L'eclosió de l'abstracció i una activitat de reflexió i creativitat per entendre i assimilar el moviment abstracte i vincular la experiència artística viscuda a l'IVAM amb la realitat. Donat l'interès dels centres per visitar l'exposició Joan Miró. Ordre i desordre el museu ha sumat a l'oferta educativa el taller 'Univers Miró', per conèixer de prop el llenguatge gràfic del pintor, del qual s'han cobert les més de mil places oferides.

L'IVAM és especialment receptiu amb projectes d'innovació educativa com el que recentment ha dut a terme el CEI L'Anunciació de València. Els seus alumnes de tercer de l'ESO van presentar un treball d'expressió corporal i dansa creativa a les galeries on s'exhibeix la mostra L'eclosió de l'abstracció, en una reflexió sobre les dualitats soledat-relació, llibertat-opressió, silenci-soroll, llums-ombres, vida-mort, l'alegria, els trajectes vitals i la identitat. Vora 400 persones, entre alumnat, professorat i famílies van assistir a la mostra.

El programa educatiu de l'IVAM segueix comptant en 2018 amb l'important suport de la Fundació La Caixa que fa possible que al voltant de 10.000 escolars de totes les edats es beneficien de les visites i tallers que tenen com a objectiu apropar l'art a la societat. El museu manté a més el suport de Caixa Popular, que sufraga visites guiades a les exposicions, tallers didàctics per a col·lectius socials i altres visites al museu dirigides a diferents sectors com la gent gran, col·lectius desfavorits o persones amb discapacitat.

L'IVAM reforça així la seua definició del museu com a institut, com un centre dedicat a treballar en la pedagogia museística perquè el públic de totes les edats descobrisca i s'acoste a l'art modern.