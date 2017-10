ABC en Valencià L‘Institut Valencià de Cultura nomena Voro Garcia director del festival Ensems El professor i compositor dirigirà la pròxima edició d’Ensems, que el 2018 celebra el quaranta aniversari

L’Institut Valencià de Cultura ha nomenat el músic i compositor Voro Garcia i Fernández director del Festival Internacional de Música Contemporània Ensems per un període de dos anys.

El festival, que arriba en la pròxima edició al quaranta aniversari, se celebrarà a l'abril i comptarà amb tres seus que acolliran la seua programació: el Palau de la Música de València, el Centre del Carme de Cultura Contemporània i el Centre Cultural La Nau.

La directora adjunta de Música i Cultura Popular de l’IVC ha dit: “El quaranta aniversari del festival Ensems és una bona ocasió per fer la vista enrere en aquest festival que és el degà dels festivals de música contemporània de l’Estat, i també és una bona ocasió per a donar al festival nous aires obrint un període de presentació de propostes per a tots els que interpreten i componen música actual, ja que l’objectiu del festival també és el de atraure nous públics i animar a la composició, la interpretació i la creació”.

Una de les novetats d’aquesta nova direcció del festival Ensems serà l’obertura d’un termini de recepció de projectes a través del web del festival, <www.ensems.com>. El termini estarà obert del 26 d'octubre al 26 de novembre. Després d’este procés de presentació de projectes, la nova direcció valorarà les propostes presentades per a confeccionar part de la programació del quaranta aniversari del festival Ensems.

Voro Garcia va nàixer a Sueca, realitzà estudis de Composició, Direcció de Cors i Orquestra, Musicologia, etc., en el Conservatori Superior de València. És doctor en Música per la Universitat Politècnica de València.

Ha rebut encàrrecs de diferents institucions i intèrprets: Generalitat Valenciana, INAEM, JONDE, CDMC, IVM, Auditori Nacional de Música, etc. Les seues obres han sigut seleccionades o encarregades per diferents concursos, festivals i fòrums d'Espanya, Europa, EUA i Amèrica del Sud.

Entre els premis obtinguts, cal destacar el primer premi de l'Institut Nacional de la Joventut (2004), Premi Luis Morondo (2007), Premi Matilde Salvador (2007), Premi Millor Música Original (curtmetratge) de la XIV Mostra de Cinema Jove d'Elx (2011) i K-Lidoscopi (2012), finalista del Bell'Arte Europa (2005), Pablo Sorozábal (2001) o ALEA III Premi Internacional de Composició (2007).

Ha sigut compositor resident del Grup Instrumental de València (2001-02), JONDE (2006-07), Auditori Reina Sofia 400 MNCARS (2009) de Madrid i Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana (JOGV, 2009-2010).

En la seua faceta de director, ha realitzat l’estrena absoluta a l’Estat espanyol de multitud d’obres. Va fundar l'Ensemble Espai Sonor el 2003, del qual ha sigut director fins a l’any 2016, i fou creador el 2005 i és el director artístic de la Mostra Sonora de Sueca.

En l’actualitat és professor de Composició del Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo.