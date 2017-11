ABC en Valencià L'exposició «L’enigma del Vas» enceta el 90 aniversari del Museu de Prehistòria La mostra coincideix amb els noranta anys del Servici d’Investigació Prehistòrica

El diputat de Cultura, Xavier Rius, ha assistit a la presentació de l’exposició “L’Enigma del Vas. Obra mestra de l’art ibèric”, juntament amb els comissaris de la mostra Helena Bonet i Jaime Vives-Ferrándiz, on han presentat la peça protagonista de la mostra, un excepcional vas votiu que en el futur se sumarà a la sala d'exposicions permanent del Museu de Prehistòria de València.

El diputat Xavier Rius ha volgut manifestar la vàlua del Museu de Prehistòria com a referent dins del camp de l’arqueologia mediterrània, i felicita el museu “per l'esforç i el compromís que ha mantingut des de la seua creació en la recuperació i posada en valor del patrimoni arqueològic valencià”, a més, ha subratllat “hui trobem la demostració en aquesta mostra, on el museu acompleix sobradament amb aquest repte. El Museu de Prehistòria de València està, als 90 anys de la seua creació, més viu que mai, gràcies a la implicació continuada del seu equip professional”.

Per la seua banda, la directora del museu i comissària de l'exposició, Helena Bonet, ha explicat que “encara que la troballa del Vas dels Guerrers va ser feta el 1934, considerem que és una peça única que mereix d’una reinterpretació amb els coneixements acumulats pels nostres equips”. També que, “ha estat una tria magnífica per a commemorar el 90 aniversari del museu”.

Helena Bonet ha comentat els passos previs a la presentació de hui, que han anat des d'una nova restauració de la peça fins a nous estudis perquè “aquest vas sempre té sorpreses”, ja que va ser trobat en un departament del Tossal de Sant Miquel de Llíria i “després de seixanta anys, quan hem reprès l'estudi del Tossal, s'ha vist l'excepcionalitat del lloc i com ha canviat la visió sobre la data i funcionalitat del vas, igual que la lectura del seu fris”

El també comissari de la mostra, Jaime Vives-Ferrándiz, ha parlat de la “joia del museu”, de la seua qualitat artística dins de l'art ibèric, destacant la lleugeresa de la peça i el fris pintat amb sis genets i sis infants, tots ells armats amb llances i escuts, pels quals se li coneix com a “El vas dels Guerrers”.

Després de la seua recent restauració, la peça es presenta al costat d'altres peces de jaciments ibèrics valencians. A més, s'acompanya de documents, fotografies i dibuixos d'arxiu del treball de documentació que té el museu sobre el Got dels Guerrers i que es mostren per primera vegada al gran públic.

Destaquen les sèries de fotografies del dia de la troballa del got en les excavacions de 1934 o els calcs originals i aquarel·les de José Alcàsser de principis dels anys cinquanta, continuador de la labor de calc de Francisco Porcar.

Paral·lelament a l’exposició s’ha publicat un catàleg amb diversos estudis aproximatius a l’obra, entre els quals destaquen els de Helena Bonet, Jaime Vives, Carmen Mata, Carmen Aranegui o Fernando Quesada. A l’exposició s’ha afegit un còmic amb quadernet didàctic, dirigit per Santiago Grau, Eva Ripollés i Laura Fortea, amb il·lustracions del dibuixant Gerard Miquel, i que servirà per a la projecció d’activitats amb les visites escolars previstes.

S'han programat diverses activitats complementàries durant l'exposició. El calendari d'activitats fins a Nadal contempla, d'una banda, visites guiades a la mostra tots els dissabtes a les 11:00. A més, els dissabtes i diumenges de novembre i desembre hi haurà tallers didàctics relacionats amb la ceràmica ibèrica. Durant les festes de Nadal hi haurà una programació especial de visites guiades a l'exposició amb tallers didàctics i animacions lectores en la Biblioteca Infantil del museu. A partir de gener està previst un cicle de conferències per part de reconeguts especialistes sobre aspectes del got i l'exposició tant a València com a Llíria. Finalment es programaran, a partir de gener de 2018, visites tematizadas al Tossal de Sant Miquel de Llíria.

La inauguració de “L’Enigma del Vas” coincideix amb la celebració enguany del noranta aniversari de la fundació del Servei de Recerca Prehistòrica i el seu Museu de Prehistòria. Al llarg de tots aqueixos anys, la continuïtat de diferents projectes de recerca i difusió patrimonial han convertit al Museu de Prehistòria en un referent de l'arqueologia peninsular. Una labor que, a més, ha contribuït a situar a la cultura íbera com un dels aspectes pretèrits més destacats per a la societat valenciana. L'exposició és, doncs, una ocasió excel·lent per a admirar i conèixer, de primera mà, aquesta icona de la cultura valenciana i descobrir el llegat dels ibers com a part fonamental del nostre passat.