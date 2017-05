Lâ€™exposiciÃ³ fotogrÃ fica V15IONS arriba Alacant amb histÃ²ries de superaciÃ³ personal

Des del 18 de maig fins al 7 de juny, l'exposició fotogràfica V15IONS arriba a Alacant per conscienciar sobre el mercat laboral de les persones amb discapacitat a la Comunitat Valenciana.

El projecte, creat per Fundación Grupo SIFU, va náixer fa ja dos anys per sensibilitzar sobre les persones amb discapacitat i la seva plena integració en el món laboral i arriba a la Diputació d’Alacant (Av. de la Estación, 6) després de recórrer 18 ciutats a tot el país. A través de quinze fotografies, la mostra té l’objectiu d’apropar a l’espectador el dia a dia del col·lectiu de persones amb diversitat funcional, mostrant les seves capacitats i la seva normalització a l’entorn laboral.

Fundación Grupo SIFU continua amb la ruta per diferents ciutats de l’exposició V15IONS, un projecte de sensibilització vers les persones amb discapacitat encetat ja fa dos anys. L’exposició, que va iniciar el seu recorregut a la ciutat de Mataró el mes d’agost de 2015, ja ha passat amb gran èxit per 18 ciutats de tot l’Estat. L’ultima parada va ser a Murcia, on es va exposar durant el mes d’abril d’aquest mateix any, però ja ha passat per sales tan emblemàtiques com el gran teatre del Liceu de Barcelona.

L'exposició

Gestos, mirades, somriures, rostres... VISIONS. A través d’elles ens endinsem a la vida de gent freqüentment estigmatitzada. Quinze retrats de quinze persones que comparteixen el fet de, malauradament, no ser sempre considerades com un més. Es tracta, però, d’un col·lectiu molt més ampli del que ens imaginem. Un 70% de les discapacitats no són visibles i, per exemple, només un 5% de les persones amb discapacitat van en cadira de rodes.

Quinze visions de la discapacitat i de la plena integració d’aquestes persones en el món laboral. Aquest és el propòsit d'una mostra que explica a la societat com viuen les persones amb discapacitat el dia a dia en el seu lloc de treball. L'exposició ensenya aquesta plena integració del col·lectiu amb l'objectiu de conscienciar la ciutadania de la normalitat laboral de les persones discapacitades. El resultat és una exposició transversal sobre la integració social que compta amb exemples dels diferents tipus de discapacitats i d’un gran nombre de sectors professionals implicats.

Els fotoperiodistes Quim Puig i Romuald Gallofré converteixen les experiències dels seus protagonistes en imatges. Petits moments de la rutina diària d’unes persones que, a través de les seves capacitats, reivindiquen el seu dret a una vida normalitzada en la discapacitat.

L’exposició està adaptada per a invidents amb guies audiodescriptives i la incorporació d’objectes relacionats amb algunes de les fotografies i a partir dels quals, a través del sentit del tacte, es pot explicar el que es veu a la imatge.