Lâ€™artista sonor Francisco LÃ³pez porta a Las Naves les seues creacions experimentals

La trajectòria de Francisco López en l'àmbit de la creació sonora i de treball amb enregistraments ambientals, abasta un període de quasi quaranta anys, durant els quals ha desenvolupat un univers sonor absolutament personal i iconoclasta, basat en una escolta profunda del món. El músic madrileny està reconegut internacionalment com una de les figures més rellevants de la música experimental i l’art sonor. El concert que oferirà el pròxim dijous 25 de maig a Las Naves pretén ser una experiència sonora immersiva per al públic.

López ha realitzat centenars d'instal·lacions sonores, projectes amb enregistraments de camp i concerts/performances en més de setanta països, incloent els principals auditoris, museus, galeries i festivals internacionals, tals com: el PS1 Contemporary Art Center de Nova York, el Musée d’Art Moderne de París, el Darwin Fringe (Austràlia), l’Institute of Contemporary Art de Londres, el Museu d'Art Modern de Buenos Aires, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona, el Center of Contemporary Art de Kita-Kyushu (Japó), el Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia, etc.

La seua obra sonora inclou col·laboracions en directe i en estudi amb centenars d'artistes internacionals. Els seus treballs han sigut editats per prop de 400 companyies discogràfiques i editores de tot el món. Entre altres premis, López ha rebut en quatre ocasions l'esment honorífic del prestigiós festival Ars Electronica de Linz (Àustria) i és el guanyador dels Qwartz Awards 2010 (França) en la categoria d'antologia sonora.

A Las Naves, el concert que oferirà López s'emmarca en l'exposició Setopo, una mostra de Ruben García, que roman instal·lada al Centre d’Innovació Urbana des del passat 4 de maig, i que trasllada al públic a la vall de Limpopo (Sudàfrica) recreant els sons de la reserva natural Mmabolela. Aquesta obra és precisament fruit del treball que va realitzar García durant la seua estada a la residència Sonic Mmabolela, un taller adreçat per a artistes sonors que va tenir lloc a novembre de 2016, baix les ordres del propi Francisco López.

Els concerts de López són experiències sonores immersives en la foscor, amb sistemes de «surround», i on el públic interactua amb els ulls tancats. Creats a partir d'una multitud d'enregistraments ambientals originals -tant naturals com a artificials- realitzades per tot el planeta, no es tracta de “paisatges sonors” sinó de mons sonors virtuals en els quals l'oïdor desenvolupa la seua pròpia experiència en un entorn en el qual les regles i els paràmetres de la immersió són definits pels propis sons, sentits com a espai i com a forces físiques dinàmiques. Havent creat una mítica reputació per la intensitat, riquesa i complexitat d'aquests mons virtuals generats, López treballa amb el so com un “mèdium” per a una experiència transcendental i oberta a l'exploració individual.