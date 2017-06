Lâ€™ampliaciÃ³ del JardÃ­ BotÃ nic de la Universitat de ValÃ¨ncia revaloritzarÃ  la flora valenciana

El rector de la Universitat de València, Esteban Morcillo, i l’alcalde de València, Joan Ribó, han presidit la presentació del projecte d’ampliació del Jardí Botànic de la Universitat de València. El ‘Nou Espai Botànic’ posarà en valor la flora valenciana, i crearà un conjunt d’espais verds, cadascun amb el seu caràcter propi, articulats des de la xarxa per als vianants vertebrada a partir de l’eix Beato Gaspar Bono. L’entorn del Jardí Botànic es convertiria en una gran illa verda on el trànsit interior seria per als vianants donant accessibilitat a tots els recintes enjardinats.

La presentació s’ha celebrat a l’Auditori Joan Plaça del Jardí Botànic de la Universitat. Després de les intervencions del rector i l’alcalde, els detalls del projecte han estat exposats pel vicerector de Participació i Projecció Territorial, Jorge Hermosilla; la directora del Jardí Botànic de la Universitat, Isabel Mateu; i Ignacio Díez, responsable de l’empresa Cercle, encarregada de l’elaboració del projecte. La jornada ha finalitzat amb un col·loqui obert al públic.

‘El Nou Espai Botànic’ naix amb vocació de convertir-se en un espai verd per a la ciutadania, que pose en valor la flora de la Comunitat Valenciana a través d’un disseny contemporani. Este projecte ha estat elaborat per una mesa de treball coordinada pel vicerector de la Universitat Jorge Hermosilla. En esta mesa han participat la directora del Jardí Botànic; Isabel Mateu; el coordinador de la Càtedra de Participació Ciutadana i Paisatges Valencians, Emilio Iranzo; el coordinador de l'equip de Promoció de l’Oficina de Projectes Europeus de Recerca (OPER) de la Universitat, Carlos Martínez; i Luis Juaristi, gerent de la Unitat Tècnica d'Arquitectura de la Universitat.

‘El Nou Espai Botànic’ pot suposar la porta d’entrada al Barri del Botànic des del corredor verd del Túria a través d’un espai públic de qualitat.

L’ampliació del Jardí Botànic s’ha concebut amb un disseny contemporani, segons el projecte. Al contrari del que succeeix als jardins botànics convencionals on el visitant ha d’accedir a l’interior per a entendre el contingut, ‘El Nou Espai Botànic’ es percebrà des de l’exterior com un jardí creat per al coneixement de la nostra naturalesa. Des de la Gran Via es podran veure espècies de flora valenciana protegides i una mostra dels paisatges vegetals representatius de la regió valenciana. “Al costat de la conservació i el coneixement, este espai adquirirà usos i activitats que fomenten l’aprehensió social cap a aquest lloc que durant tants anys ha estat oblidat”, ha conclòs el vicerector Jorge Hermosilla.