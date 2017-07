La Universitat de València i l'Agència Valenciana del Turisme presenten en el Centre del Carme, Cultura Contemporània l'exposició ‘Paisatges valencians: territori turístic. L’exposició, que se podrà visitar fins al 24 de setembre, presenta la mirada íntima i personal que sobre els paisatges valencians ofereixen els fotògrafs Miguel Lorenzo, Miquel Francés, Pep Pelechà i Adela Cortijo.

L’acte inaugural serà presidit pel secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer; el vicerector de Participació i Projecció Territorial, Jorge Hermosilla; i el director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, José Luis Pérez Pont.

L'exposició «Paisatges valencians: territori turístic» ha sigut comissariada pels professors de la Universitat de València Ester Alba (Departament d'Història de l'Art), Emilio Iranzo (Departament de Geografia) i Adela Cortijo (Filologia Francesa i Italiana).

A través del seu objectiu aquests fotògrafs han capturat la bellesa de l'entorn paisatgístic valencià des del Montgó a les Gorges del Cabriel, passant per l’Albufera de València o els Columbretes. Paratges emblemàtics del nord al sud i de l'est a l'oest de la Comunitat Valenciana que han sigut captats i reproduïts en aquesta exposició que té com a objectiu contribuir a la posada en valor dels paisatges turístics valencians.

La degana de la Facultat de Geografia i Història, Ester Alba, ha explicat que aquesta exposició és “un viatge pels emblemàtics i valuosos paisatges valencians que contribueix a la valorització del territori” i ha destacat que les fotografies posen el centre d'atenció en valors del paisatge com la seua bellesa, la seua singularitat, la seua diversitat, la seua riquesa meterial, natural, estètica, patrimonial… “característiques que construeixen la nostra identitat com a territori i que són la nostra carta de presentació a aquells que ens visiten”, ha sentenciat la comissària.

Aquesta exposició ha sigut organitzada pel Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial i l'Agència Valenciana de Turisme en el si del projecte «Paisatges turístics valencians, valuosos, valorats», que és resultat del conveni de col·laboració entre l'Agència Valenciana de Turisme i la Universitat de València. El secretari autonòmic Francesc Colomer ha remarcat que “els paisatges són el fil conductor del nostre relat turístic”, al mateix temps que ha apuntat que “són la gran incubadora dels productes turístics més honests i creïbles que podem oferir al món”. El vicerector Jorge Hermosilla ha destacat la importància de la col·laboració institucional en un projecte que advoca per “un model de turisme innovador, el punt del qual de partida és una modalitat de patrimoni cultural comú dels valencians, els paisatges històrics”.

Per la seua banda el director del Consorci de Museus, José Luis Pérez Pont ha manifestat que “el Consorci de Museus participa en este projecte junt amb la Universitat de València i la Conselleria de Turisme, que considerem de gran utilitat per a transmetre la riquesa patrimonial d'esta Comunitat, una iniciativa que a través de l'art, ens ensenya a mirar i a admirar el nostre territori. L'art contemporani pot contribuir a projectar una imatge de modernitat d'acord amb la nostra diversitat i dinamisme, precisament de la mà d'este espai, el Centre del Carme, que en estos mesos d'estiu es convertix en pol d'atracció turística tant nacional com internacional”.