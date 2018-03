ABC en Valencià Jaime Urrutia celebra al Palau de la Música els 30 anys de «Camino Soria» La nova cita del cicle «Rock, pop..., al Palau» serà el proper dissabte 24 de març

ABC

@ABC_CValenciana Actualizado: 20/03/2018 13:59h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La nova cita del cicle “Rock, pop..., al Palau” estarà protagonitzada per Jaime Urrutia, tot un referent de la música pop-rock, i que celebrarà els 30 anys de “Camino Soria”, una de les seues obres mítiques amb Gabinete Caligari. La cita serà el proper dissabte 24 de març, en un concert en què a més, el públic valencià podrà gaudir d’altres grans èxits del llegendari grup, i també de la seua trajectòria professional en solitari.

Urrutia és considerat com a un referent de la música pop-rock espanyola i un dels seus millors lletristes, aconseguint superar el pas del temps d’una manera fresca i contemporània. D’una marcada personalitat, inclassificable i amb un estil únic, este artista amb èxits com “La culpa fue del cha cha chá”, “Al calor del amor en un bar”, “Cuatro rosas”, “Dónde estás” o “Qué barbaridad”, cantarà també a la Sala Iturbi els temes llegendaris de “Camino Soria” com la mateixa “Camino Soria”, “Tocala Uli”, “Suite Nupcial” o “La sangre de tu tristeza”, amb la seua veu profunda i molt carismàtica.

Després del seu pas per alguns grups com Ejecutivos Agresivos, Jaime Urrutia va fundar Gabinete Caligari amb els seus companys Edi i Ferni. Després de la seua dissolució, va iniciar la seua carrera en solitari publicant “Patente de Corso”, “El Muchacho Eléctrico”, “En Joy” i “Lo que no está Escrito”.