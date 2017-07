La histÃ²ria dâ€™amor entre Â«BastiÃ  i BastianaÂ» de Mozart arriba a CÃ rcer de la mÃ  de la DiputaciÃ³ de ValÃ¨ncia

El títol escollit és una de les obres més emotives i interessants de Wolfgang Amadeus Mozart, que va compondre quan tan sol tenia dotze anys. El llibret narra el romanç entre dos joves, Bastià i Bastiana, en un humil llogaret de pastors. Tots dos estan enamorats l'u de l'altre, però la inseguretat els farà recórrer, cadascun pel seu compte, al bruixot Colau perquè amb els seus poders màgics provoque que tots dos tornen a sentir atracció.

Una màgica història d'amor que arribarà a diferents municipis valencians de la mà de la Diputació de València, a través d'un conveni amb el Palau de les Arts Reina Sofia. La primera parada de les deu representacions ha sigut Càrcer, en la Ribera Alta, localitat en la qual s'ha realitzat la presentació oficial d'aquesta proposta. “Es tracta d'un clar exemple del servei que presten les institucions públiques, ja que aconseguim acostar l'òpera a la gent perquè els veïns i veïnes aprecien i coneguen en profunditat aquest art”, ha assenyalat el diputat de Cultura, Xavier Rius.

Acompanyats al piano per Aïda Bousselma i Husan Park, els artistes del Centre Plácido Domingo canten i declamen, en valencià, el 'Singspiel' sobre el camió-escenari de ‘Les Arts Volant’, que ha dissenyat l'Intendent de les Arts, Davide Livermore. “Aquesta iniciativa és l'exemple perfecte que la política cultural pot canviar la qualitat de vida de les persones”, ha destacat Livermore, qui ha qualificat la jornada com a “nit històrica per al Palau de les Arts”.

Davide Livermore és també el director d'escena d'aquesta producció amb vestuari de José María Adame i il·luminació d'Antonio Castro, també de l'equip del Palau de les Arts, que inclou un nou personatge, el Patró, interpretat per l'actor Sergio Gil. ‘Les Arts Volant’ ha previst un doble repartiment, que s'alternarà en les diferents representacions de ‘Bastià i Bastiana’: Andrés Sulbarán i Moisés Marín (Bastià), Mariana Mappa i Giorgia Rotolo (Bastiana), i Andrea Pelegrini i Alejandro López (Colau).

En última instància, l'alcalde de Càrcer, Josep Botella, ha considerat que ser la primera parada de les Arts Volant representa “un dia especial i excepcional per al municipi”. Botella ha agraït la col·laboració establida entre les diferents administracions en el propòsit “d'acostar a la ciutadania una activitat musical tradicionalment associada a les elits”, per la qual cosa ha considerat la proposta “de molt encertada”, ha assenyalat Una iniciativa en la qual també col·laboraran en la seua difusió la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament de València.

Òpera als municipis valencians

Aquest projecte persegueix fer visible, i itinerant al seu torn, el fascinant món de l'òpera, a més de tractar de projectar sobre les comarques valencianes una activitat pròpia de grans ciutats. Després de Càrcer, la iniciativa arribarà a Benaguasil (8 de juliol), Montaverner (9 de juliol), Guardamar de la Safor (20 de juliol), Albuixec (21 de juliol), Castielfabib (22 de juliol) i Albalat dels Tarongers (23 de juliol).

Així mateix, en el mes de setembre es reprendrà la gira per altres tres municipis valencians, com són Sueca, Picanya i Alginet. Un projecte que, segons Xavier Rius, “contribuirà al fet que els valencians i les valencianes cresquen culturalment”, ja que iniciatives com aquesta “permeten acostar un art total, com és l'òpera”. Totes les representacions començaran a les 22 hores, seran a l'aire lliure i gratuïtes.