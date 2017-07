La Generalitat informa a residents en zones urbÃ -forestals per a previndre i reduir el risc d'incendis

La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural està informant els residents en zones urbà-forestals i nuclis rurals dispersos pròxims o en sòl forestal a través de xarrades per a previndre i reduir el risc d'incendi forestal, reaccionar adequadament i autoprotegir-se en cas de perill.

La localització de moltes urbanitzacions i nuclis rurals dispersos, dins o o al costat del medi forestal, requerix dels seus habitants actuacions i comportaments específics que permeten abordar de manera satisfactòria les situacions de risc que pogueren produir-se, ja que confluïxen vides humanes, béns materials i medi natural. En cas d'incendis forestals la protecció de vides humanes és una absoluta prioritat quant a les estratègies i protocols d'actuació.

La demanda d'estes xarrades, que es poden sol·licitar al telèfon 961247002 de la Direcció General de Prevenció d'Incendis Forestals, s'ha incrementat després del greu incendi de Portugal.

En l'actualitat, la conselleria ha contactat amb 44 ajuntaments de Castelló, València i Alacant per a programar dates i convocar a les urbanitzacions ubicades en els seus termes municipals. Està previst informar en les urbanitzacions dels termes municipals d'Olocau (7 juliol), Benicàssim (18 juliol), Nàquera (22 juliol), Serra (25 juliol), Borriol (24 juliol), Oliva (27 juliol), Alcoi (28 juliol), Requena (1 agost), Carcaixent (2 agost) i Bocairent (4 d'agost).

Al llarg dels mesos de juliol, agost i setembre s'intensifica la campanya i la previsió és que en les trobades que finalment es programen participen la majoria de les urbanitzacions i nuclis rurals disseminats amb major potencial de risc d'incendi forestal a la Comunitat Valenciana.

En este sentit, la directora general de Prevenció d'Incendis Forestals, Dèlia Álvarez, ha indicat que "este tipus d'accions d'informació i comunicació que busquen conscienciar a la ciutadania davant de situacions de risc són fonamentals per a superar emergències com els incendis forestals i també per a previndre i minimitzar les catàstrofes".

Dèlia Álvarez ha assenyalat que "amb la campanya es proporciona informació d'utilitat a les persones que residixen en estes zones de risc perquè puguen reaccionar adequadament en cas de perill així com recomanacions relacionades amb l'edificació, manteniment de parcel·les, jardins i atenció de l'entorn".

Esta mesura, posada en marxa per la Direcció General de Prevenció amb la col·laboració de les diputacions, els ajuntaments, agents mediambientals, els consorcis de bombers i les pròpies urbanitzacions, recorre el territori oferint xarrades formatives i sensibilitzant sobre la importància de previndre i protegir-se, a més de promoure la implicació ciutadana en la conservació del medi natural. L'objectiu és traslladar arguments que permeten als residents en estes zones, que representen una major vulnerabilitat davant dels incendis forestals, prendre decisions útils.

En les xarrades o trobades s'oferix completa informació sobre els valors i biodiversitat del bosc així com la greu amenaça que representa un incendi forestal per al medi ambient, la seguretat de les persones i dels béns.

Un altre aspecte rellevant que s'aborda en les sessions informatives se centra a conscienciar sobre la relació que els residents en la Interfície Urbà Forestal tenen amb l'entorn i les obligacions legals que han d'aplicar-se per a la prevenció tant a nivell personal com a col·lectiu; informant també sobre els protocols d'actuació en cas d'emergències i pautes de comportament que s'ha de seguir.