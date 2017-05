La Generalitat destina sis milions d'euros en ajudes al foment de l'Ãºs del valenciÃ 

La Conselleria d'Educació ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) les convocatòries de quatre subvencions destinades a la promoció de l'ús del valencià, per un import total de 6 milions d'euros. Es tracta de les ajudes dirigides als mitjans de comunicació, a ajuntaments, mancomunitats i entitats locals; a associacions i entitats sense ànim de lucre, i al sector editorial.

Segons informa la Conselleria, l'import global per a les quatre convocatòries s'incrementa en un 20% respecte a les ajudes destinades en l'exercici 2016. Les subvencions que major increment experimenten són les dirigides als mitjans de comunicació, que augmenten en 550.000 euros. A més, la Conselleria d'Educació recupera la convocatòria d'ajudes destinades a la traducció literària multilingüe, que estarà dotada amb 100.000 euros.

En paraules del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, Rubén Trenzano, "amb estes convocatòries, el Govern del Botànic mostra el seu ferm compromís amb la conservació, protecció i promoció del patrimoni cultural valencià i, conseqüentment, amb el foment de totes les activitats conduents a fer present el valencià en tots els àmbits d'ús social i públic".

En concret, les subvencions per al foment del valencià destinades a mitjans de comunicació comptaran amb un total de 2.850.000 euros, és a dir, un 24% més que en la passada convocatòria.

Pel que fa a les noves ajudes per a la traducció literària multilingüe, tenen per objecte tant la difusió de l'obra creada en valencià i traduïda a altres llengües, com la introducció en el mercat editorial d'obres creades en altres llengües però incorporades a la nostra cultura per mitjà de l'oportuna traducció al valencià. El seu import global serà de 100.000 euros.

D'altra banda, s'han convocat les subvencions per al foment del valencià per a institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa, així com per a les persones jurídiques públiques i privades, com ara associacions professionals, sindicals, empresarials i fundacions, entre d'altres. Esta línia estarà dotada d'1.940.000 euros, la qual cosa suposa un increment del 14% respecte a l'anterior convocatòria, i té com a principal objectiu donar suport a la tasca que realitzen aquestes entitats per mantindre i donar a conéixer la llengua i cultura valencianes.