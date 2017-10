ABC en Valencià La Generalitat aposta per l'esport valencià al I Congrés de Pilota Valenciana Les jornades compten amb 165 persones inscrites

ABC

@ABC_CValenciana VALÈNCIA 26/10/2017 13:43h Actualizado: 26/10/2017 13:43h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La seu de la Fundació ADEIT Universitat Empresa acull des de hui, i fins a dissabte que ve, 28 d'octubre, el congrés 'La pilota valenciana: reptes per al segle XXI', que organitzen la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i la Universitat de València mitjançant la Càtedra de Pilota Valenciana.

L'acte d'obertura ha comptat amb la presència del secretari autonòmic de Cultura i Esport, Albert Girona, acompanyat pel director general d'Esport, Josep Miquel Moya; del vicerector de Cultura i Igualtat de la Universitat de València, Antonio Ariño; de la diputada de Joventut, Esports i Igualtat, Isabel García; del director gerent de la Fundació Esportiva Municipal, José Vicente Berlanga; del president de la Federació de Pilota Valenciana Daniel Sanjuán, així com de Juan Barberá, del Departament de Màrqueting de Bankia, i Francesc Alós, del Departament de Màrqueting de Caixa Popular.

El principal objectiu d'estes jornades és elaborar un diagnòstic de la situació actual de la pilota valenciana, així com arreplegar propostes de millora, analitzar-les i debatre-les, per a elaborar un document de conclusions que servisca per a poder afrontar i garantir el futur d'aquest esport.

En el transcurs d'aquests tres dies es tractaran, entre altres temes, la iniciació, la formació i la tecnificació en el món de la pilota, el món professional i l'alt rendiment o la gestió, el màrqueting i la comunicació en la pilota valenciana. Per a això es presentaran ponències, taules redones, tallers i comunicacions.

El congrés, que compta amb 165 persones inscrites, s'ha iniciat amb la conferència marc d'inauguració 'La pilota valenciana entre la tradició i la modernitat”, a càrrec de Gabriel García Frasquet, doctor en Filologia, catedràtic d'Ensenyament Secundari i exdirector del Centre d'Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell.

Les entitats que col·laboren en l'organització del congrés són el Servei d'Esports de la Diputació de València, el Servei d'Esports de la Diputació d'Alacant, el Servei d'Esports de la Diputació de Castelló, la Fundació Esportiva Municipal (València), la Federació de Pilota Valenciana, el Museu de la Pilota de Genovés, el Col·legi Oficial de Titulats en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (COLEFCAFECV), l'Associació de Gestors Esportius Professionals (GEPACV) i el Servei de Formació del Professorat.