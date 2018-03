ABC en Valencià Gandia estrena la Setmana Santa exhibint els Sorolla, Pinazo i Equip Crònica de la Diputació El tresor artístic de la corporació, amb una selecció d'obres que recorren els 200 anys d'història de la institució que va donar origen al concepte d'Erasmus, passarà l'estiu en la capital de La Safor

Gandia rep la Setmana Santa i als milers de turistes que arriben aquests dies a la ciutat oferint-los les joies del patrimoni artístic de la Diputació, que recorren les comarques valencianes en el marc de l'exposició itinerant Memòria de la Modernitat. Les obres de Sorolla, Pinazo, Carmen Calvo, Miquel Navarro i Equip Crònica, entre altres artistes, podran ser visitades en la Casa de la Marquesa de la capital de La Safor fins a finals del mes d'agost.

La mostra que va impulsar el president de la Diputació, Jorge Rodríguez, per a acostar als municipis aquests tresors artístics “propietat de les valencianes i valencians” ha sigut inaugurada aquest dilluns a Gandia després del seu pas per Requena i Alzira, on més de 25.000 persones s'han acostat a “descobrir grans obres que volem que puguen gaudir les veïnes i veïns de la província allí on visquen, sense necessitat d'haver de desplaçar-se a un museu de la capital”. Així explica el projecte Rodríguez, en la seua línia d'acostar la institució als ciutadans i donar-la a conèixer perquè puguen apreciar-se la seua història i els serveis que presta.

L'alcaldessa de Gandia, Diana Morant, i el diputat responsable de Patrimoni, Pepe Ruiz, han sigut els encarregats d'inaugurar la mostra en la Casa de Cultura Marquès González de Quirós, coneguda com a Casa de la Marquesa. Per a Morant, “aquesta exposició amb peces destacades d'artistes valencians de diferents èpoques reforça la capitalitat cultural de Gandia”. Per la seua banda, Pepe Ruiz ha posat en valor “la importància d'aquesta selecció d'obres en la qual han participat els tècnics de la Universitat de València i que, segons les seues pròpies conclusions, ajuda a reescriure la història de l'art valencià”.

Entre les novetats que presenta Memòria de la Modernitat a Gandia, destaca L'intrús d'Equip Crònica, referent en el pop art a nivell europeu. Es tracta d'una obra de 1969 que aporta una nova visió d'un dels quadres més representatius de l'art del segle XX, El Guernica de Picasso, en incorporar la imatge del Guerrero de l'Antifaç.

L'exposició està pensada per a ser vista des de diferents mirades i una d'elles és la relativa a la identitat valenciana, amb escenes costumistes o històriques com la del Palleter declarant la guerra a Napoleó, que dóna títol a una de les obres emblemàtiques de Joaquín Sorolla. Com Pinazo i altres artistes valencians de referència, Sorolla va donar els seus primers passos becat per la Diputació, que ajudava a aquests joves artistes a pagar els seus estudis en ciutats europees com Roma i París.

Una altra d'eixes mirades és la femenina, deixant constància de la modernitat d'aquesta institució que té dos segles d'història i que, entre altres avanços, va ser pionera concedint el que avui serien les beques Erasmus a dones artistes, donant-los el mateix protagonisme que als homes. Dones com Carmen Calvo o Aurora Valero, la primera que va rebre una pensió de Pintura, en 1961, de la Diputació de València.

Amb la idea de “democratitzar l'art i el patrimoni”, la corporació presidida per Jorge Rodríguez va engegar aquest projecte en el marc del programa La Diputació a les Comaques, que inclou dues exposicions: Memòria de la Modernitat, la mostra més ambiciosa en els 200 anys d'història de la institució, i Coneix la Diputació, que dóna a conèixer als ciutadans la història i els serveis que presta.

L'alcaldessa de Gandia, Diana Morant, ha agraït als responsables de la Diputació que hagen comptat amb la capital de La Safor com a destinació de Memòria de la Modernitat: “Aplaudisc la iniciativa perquè posa en valor el nostre patrimoni artístic i aconsegueix que la cultura siga un element interessant i important per al turisme, reforçant la nostra oferta”.

El titular de Patrimoni, Pepe Ruiz, acompanyat pels diputats Voro Femenía, Isabel García, Conxa García i Guillermo Barber, i alcaldes i alcaldesses de la comarca, ha recordat que “les dues exposicions estan acompanyades per una sèrie d'activitats complementàries com visites guiades, taules redones, concerts, diàlegs amb obres o tallers infantils per a ajudar als xiquets a descobrir l'art”.

El tresor patrimonial de la Diputació passarà l'estiu a Gandia, abans de continuar la seua itinerància a la Vall d'Albaida. Ontinyent rebrà Memòria de la Modernitat a l'octubre, i ja per a 2019 està previst que les exposicions de la Diputació arriben a Sagunt, en el Camp de Morvedre, i Torrent, a l'Horta.