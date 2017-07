Gandia acollirà a la primavera de 2018 més d'un centenar d'obres pertanyents al patrimoni de la Diputació de València en la mostra ‘Memòria de la modernitat’, que des del divendres 26 de maig i fins al 3 de setembre s'exhibeix a Requena. L'exposició reuneix peces, algunes mai vistes, de Sorolla, Pinazo, Benlliure o Equipo Crónica, en una iniciativa que pretén acostar la institució i els seus tresors artístics a les comarques valencianes.

El president de la Corporació provincial, Jorge Rodríguez, va prendre la iniciativa de traure eixes obres de magatzems i despatxos i donar-les a conéixer a tots els ciutadans, al mateix temps que “ajudem als historiadors a reescriure la història de l'art valencià”. Així mateix, Rodríguez ha insistit que “l'única forma de voler a la Diputació és conéixer-la”, i en eixa línia ha vist la llum aquest projecte després “d’un any d'intens treball per part dels tècnics de l'àrea de Patrimoni i del comissariat de la Universitat de València”.

L'exposició, després de la seua escala a Requena i Alzira, arribarà a Gandia en el primer semestre de 2018, i és fruit de la voluntat de la nova Diputació de dignificar la institució i acostar el seu patrimoni a les comarques, així com del treball de selecció i recerca dels tècnics de la Universitat, que dirigits per Rafael Gil “han furgat en els fons de la Diputació per a extraure aquestes grans obres, algunes inèdites, dels artistes que han escrit la història de l'art valencià dels segles XIX i XX, i també dels segles XV i XVII”.

El comissari de l'exposició, Rafael Gil, ha destacat “l’arriscat” d'un projecte que ha decidit “arribar als valencians amb més dificultat per accedir a aquestes obres, en lloc de la comoditat d'haver-les exposat en qualsevol museu de València”. ‘Memòria de la modernitat’ compta amb cinc eixos que són al seu torn espais expositius: els pensionats de la Diputació, entre els quals destaquen Sorolla i Pinazo; els paisatges i retrats, molts d'ells desconeguts pels experts; les dones artistes, que evidencien la modernitat d'una institució avançada al seu temps; la identitat valenciana i un apartat molt especial que defineix la mostra, de la tradició a l'avantguarda.

Eixa avantguarda que pot apreciar-se en moltes de les obres incloses en ‘Memòria de la modernitat’ és part de l'ADN de la Diputació de València, una institució que a la fi del segle XIX va asseure les bases del que hui poden ser les beques Erasmus, amb un model d'ajudes o pensions per a joves artistes que tractaven de desenvolupar la seua carrera en altres països europeus, cas de Sorolla i Pinazo a París. Els treballs d'aquells joves talents formen part d'un patrimoni provincial que hui comença a descobrir-se i que quedarà recollit en un ampli catàleg en el qual treballen Diputació i Universitat.

L'exposició pot visitar-se de forma gratuïta i està acompanyada per una sèrie d'activitats paral·leles, dins del programa ‘La Diputació en les comarques’ amb el qual Rodríguez tracta de donar resposta a dues de les preguntes que es feia en accedir a la Presidència de la institució: com voler allò que es desconeix? Per què un ciutadà de Gandia, Sagunt o Chera no pot veure un Sorolla original en la seua comarca, prop de la seua casa?

La capital de la Safor acollirà així mateix una mostra paral·lela, ‘Coneix la Diputació’, en la qual s'explica la història i el funcionament de la Corporació provincial, amb panells gràfics que completen el treball didàctic i divulgatiu que es va iniciar amb el Quadern de la Dipu, dirigit als més xicotets i distribuït pels col·legis, i el Catàleg de Serveis, una aplicació digital actualitzada que arreplega totes les àrees de la institució i el que fa cadascuna d'elles.

A més d'aquestes dues exposicions, Alzira gaudirà d'un altre tipus d'activitats, com a sessions teatralitzades, visites guiades nocturnes, tallers, xarrades i col·loquis, i concerts de música organitzats pel programa Sona la Dipu de la Corporació provincial. La Diputació ix a les comarques per acostar-se als ciutadans i mostrar-los tot el que ha sigut i el que és. La mostra podrà veure's a Ontinyent, Sagunt i Torrent en els pròxims dos anys, després d'haver visitat Requena, Alzira i Gandia.