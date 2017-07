La Filmoteca d'Estiu s'inicia amb Â«El acorazado PotemkinÂ»

La Filmoteca d'Estiu inicia les seues activitats el divendres 28 de juliol, a les deu i mitja de la nit, amb una projecció especial «d'El acorazado Potemkin» (1925), en la qual el clàssic del cine mut de Sergei M. Eisenstein comptarà amb l'acompanyament de música electrònica en directe a càrrec de Diamont Dancer.

Amb esta iniciativa, es pretén difondre entre les noves generacions els grans clàssics dels inicis del cine a través d'una manifestació de la cultura juvenil com la música electrònica d'avantguarda.

Diamont Dancer és el nou projecte dels músics valencians Pau Roca, guitarrista de La Habitación Roja, i Nacho Marco, DJ de reconeguda projecció internacional i un dels productors més prolífics de l'escena electrònica europea.

«El acorazado Potemkin» se centra en un fet històric: el motí que va organitzar la tripulació del cuirassat de l'Armada Imperial Russa, cansada de les vexacions dels seus oficials. La revolta de la tripulació rebrà el suport del poble d'Odessa, que serà reprimit després per les tropes tsaristes.

Encarregada a Eisenstein amb motiu del vinté aniversari de l'alçament popular de 1905, «El acorazado Potemkin» és un símbol del comunisme soviètic i mostra els valors fundacionals de la Revolució de 1917, el centenari dels quals es commemora enguany. Considerat com un dels grans clàssics de la història del cine, «El acorazado Potemkin» és també una obra mestra per la seua posada en escena cinematogràfica, la composició dels seus enquadraments i el seu extraordinari muntatge.

Organitzada per l'Institut Valencià de Cultura, la Filmoteca d'Estiu és possible gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament de València, que cedeix els jardins del Palau de la Música com a espai de les projeccions, el patrocini de Gas Natural Cegas i la col·laboració de Cerveza Turia.

Les projeccions de la Filmoteca d'Estiu se celebren de dilluns a diumenge, excepte els dimecres, que no hi ha sessió. La projecció s'inicia a les deu i mitja de la nit i la taquilla s'obri a les nou de la nit hores. El preu de l'entrada general és de 3,50 euros i 25 euros per a l'abonament de deu sessions.