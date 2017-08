La Filmoteca d'Estiu presenta Â«El diablo sobre ruedasÂ», de Steven Spielberg

La Filmoteca d'Estiu projectarà aquest dijous, 10 d'agost, a les deu i mitja de la nit, als jardins del Palau de la Música, 'El diablo sobre ruedas' ('Duel',1971), de Steven Spielberg. La pel·lícula podrà veure's també el divendres, 11 d'agost.

«El diablo sobre ruedas» és l'òpera prima de Steven Spielberg (Cincinatti, Ohio, 1946), que en el moment del seu rodatge tenia 24 anys. Realitzada en un principi per a la televisió i emesa per la cadena ABC en 1971, la pel·lícula es va estrenar en 1973 en pantalla gran amb una durada ampliada de 90 minuts.

La Filmoteca d'Estiu presenta una còpia restaurada de la versió panoràmica aprovada pel mateix Spielberg. Convertida en pel·lícula de culte, «El diablo sobre ruedas» és un trepidant relat de terror i suspens que narra la persecució per carretera a la qual es veu sotmesa un conductor amb el seu cotxe per part d'un misteriós camió que no aconsegueix perdre de vista.

'El diablo sobre ruedas' forma part del tradicional cicle temàtic de la Filmoteca d'Estiu, que en esta edició se centra en la carretera com a referent cinematogràfic, encara que no totes les pel·lícules del cicle siguen «road movies» en sentit estricte. El cicle 'Carretera i Manta' inclou pel·lícules de molt diverses èpoques i estils com el clàssic nord-americà de cine negre 'El demonio de las armas' (1950), de Joseph H. Lewis; 'Week-end' (1967), de Jean-Luc Godard; i 'Una historia verdadera' (1998), de David Lynch.

Organitzada per l'Institut Valencià de Cultura, la Filmoteca d'Estiu és possible gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament de València, que cedeix els jardins del Palau de la Música com a espai de les projeccions, el patrocini de Gas Natural Cegas i la col·laboració de Cerveza Turia. Les projeccions de la Filmoteca d'Estiu se celebren de dilluns a diumenge, excepte els dimecres, que no hi ha sessió. La projecció s'inicia a les deu i mitja de la nit i la taquilla obri a les nou de la nit. El preu de l'entrada general és de 3,50 euros i 25 euros per a l'abonament de deu sessions.