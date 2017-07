Film ValÃ¨ncia convertirÃ  les comarques valencianes en platÃ³ de cinema

La vicepresidenta del Patronat de Turisme de València, Pilar Moncho, i el director de l'Institut Valencià de Cultura, Abel Guarinos, han presentat avui el Pla Estratègic d'Actuació «Film València». En la presentació també han participat el director del Patronat, Evarist Caselles, i el director adjunt d'Audiovisuals i Cinematografia, José Luis Moreno.

El projecte estableix les bases d'una Film Commission oberta a totes les comarques valencianes i amb capacitat d'activar l'economia local mitjançant l'explotació de recursos i serveis associats a la indústria cinematogràfica. La seua engegada implica la coordinació institucional entre el Patronat de Turisme de València, l'Institut Valencià de Cultura (Departament d'Audiovisuals i Cinematografia), l'Ajuntament de València (Regidories d'Ocupació, Domini Públic, Cultura i Patrimoni) i la Fundació Turismo Valencia.

Pilar Moncho ha destacat la importància de sumar esforços i treballar de manera col·laborativa entre les institucions per a facilitar que “els escenaris dels nostres pobles siguen les localitzacions idònies de productors i realitzadors de tot el món i convertir el territori valencià en un gran plató de cinema”.

Per la seua banda, Abel Guarinos ha assenyalat que el cinema en un sector que genera molta activitat i és imprescindible “crear sinergies entre tots els departaments per a realitzar projectes importants i potents com les Film Office en totes les comarques valencianes”.

«Film València» és una film commission; és una entitat independent, una organització sense ànim de lucre, amb la finalitat de promocionar València com a marca internacional i l'estructura de la qual involucra de manera activa els sectors públics i privats de l'audiovisual, turisme i serveis de la ciutat de València i de la xarxa de municipis adherits a ella. El seu objectiu: promoure, atraure i recolzar rodatges nacionals i internacionals en les comarques valencianes.

Per a prestar la millor atenció a produccions audiovisuals interessades a rodar en el territori, Film València crearà una xarxa d'oficines i posarà a la seua disposició una sèrie d'eines i protocols que facilitaran una eficaç resposta a les necessitats dels rodatges.

Film València com a potenciador del turisme cinematogràfic

“Doctor Who”, “Tomorrowland”, “Joc de Trons” i la pel·lícula èxit de taquilla internacional de Bollywood “Només es viu una vegada”... són títols recents que s'han rodat en localitzacions com València, Bunyol o Peníscola. Cinèfils que es deixen atrapar pels escenaris que han vist en la gran (i xicoteta) pantalla i turistes en general que arriben amb la curiositat a 24 frames per segon. L'èxit de cada producció assegura l'increment de l'impacte econòmic sobre la regió, a més de convertir-se en una finestra per a descobrir-la en profunditat.

Xarxa film friendly València

Ser considerat una regió film friendly envia un missatge clar a la indústria audiovisual del senzill i fàcil que és rodar allí. El govern territorial té un paper clau per a facilitar els rodatges, col·laborant i recolzant a altres institucions implicades i empreses locals. Adquirir la reputació de ser film friendly implica que una film commission desenvolupe un programa que proporciona formació i orientació contínua als seus municipis perquè puguen acomodar-se a les necessitats de qualsevol tipus de rodatge. La xarxa film friendly València és la xarxa de municipis adherits a la Film València que tenen una film office pròpia. Tots compartiran el mateix protocol d'actuació per a respondre a la sol·licitud d'un rodatge. Film València facilitarà la formació i el suport continu als responsables de cada film office.

La xarxa de municipis de Film València alimentarà una base de dades completa i actualitzada amb una àmplia oferta de localitzacions, empreses, professionals i serveis de la regió de València. Posteriorment promocionarà els rodatges en la província amb diferents accions.