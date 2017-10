ABC en Valencià La Nau, seu del festival del llibre independent «Sindokma» Mig centenar d’editorials independents i llibres d’artistes es donen cita entre el 27 i 29 d’octubre

El Centre Cultural La Nau de la Universitat de València és la seu del festival del llibre independent ‘Sindokma’, una iniciativa per mostrar propostes literàries més difícils de trobar en els circuits convencionals. Mig centenar d’editorials independents i llibres d’artistes es donen cita entre el 27 i 29 d’octubre en este espai de la Universitat, amb un ampli programa d’activitats gratuïtes: tallers infantils, taules redones, presentacions de llibres i una exposició.

El festival del llibre Sindokma, que celebra enguany la seua tercera edició, està coorganitzat per Makma, la Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, i el Centre Cultural La Nau de la Universitat de València. La programació es desenvoluparà en tots els espais de l’edifici històric i la Plaça del Patriarca. Aquesta és una de les novetats d’enguany, l’emplaçament, a la Universitat de València, a més de la connexió amb Iberoamèrica. En aquest sentit, en el marc del festival, es realitzaran diverses comunicacions via streaming per abordar l’actualitat del sector editorial i mostrar fórmules de col·laboració a distància. A més, es transmetrà la realitat del festival a diversos països d’Iberoamèrica.

Entres les activitats destaquen a presència de Javier Valenzuela, que presentarà la seua últim llibre, ‘Limones Negros’; la conferència de Paz Fernández, directora de la Biblioteca de la Fundació Juan March, que abordarà el paradigma digital, o la presència de Malile Crespo, Ángel Cajal i Raquel de Prada, coorganitzadores de la Fira del llibre Masquelibros. Sindokma oferirà una àmplia programació de tallers infantils gratuïts, que es duran a terme en la Plaça del Patriarca en el marc del projecte ‘La Plaça es Mou’.

A més, la Sala Oberta del Centre Cultural La Nau acollirà l’exposició ‘Tipografia i Dadá Llibres’, que representa una formulació de continguts del llibre com a espai de creació amb obres de diferents artistes internacionals. La mostra, comissariada per Antonio Alcaraz i Antonio Damián, és un homenatge a l’artista i tipògraf Emilio Sdun, mort el 20 de gener de 2015. En l’exposició plantejada per a la Nau, a més de llibres, es presenten cartells de Sdun, així com banderoles que va dissenyar per a la fira del llibre de Frankfurt i que han sigut utilitzades també en altres fires a Alemanya.

Al llarg de tres dies, Sindokma acollirà desenes d’activitats paral·leles, entre xarrades, conferències i tallers, erigint-se així en un punt de trobada entre els diferents agents del món de l’edició especial.

El festival del llibre Sindokma compta amb el patrocini de l’Ajuntament de València, Gandia Blasco i Cervezas Alhambra, així com amb la col·laboració ECOMUNICAM, El Caballero de la Blanca Luna, Pinta Valencia, Universitat Politécnica de Valencia, Colegio Major Rector Peset, ESAT, IVAM, Museu Joan Fuster, Tapinearte i Masquelibros.