La festa de la xufa i l'orxata promou el valor del producte amb denominaciÃ³ d'origen de ValÃ¨ncia

La regidora d'Agricultura, Horta i Pobles de València, Consol Castillo; el regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, i el president del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Xufa de València, Antonio Giménez, han presentat la Festa de l´Orxata i la Xufa que se celebra el dia 8 de juliol. “Consumir orxata és consumir salut”, ha comentat Consol Castillo, qui ha recordat el compromís de l'Ajuntament “per a projectar este producte tan valencià”.

La regidora d'Agricultura, Consol Castillo, ha recordat el suport de l'Ajuntament “treballant al costat de la DO de la xufa i posant-la en valor”. De fet, al juliol de 2015, València, juntament amb altres 18 ajuntaments, van subscriure l'Acord de Vera, pel qual es van comprometre a treballar per la protecció, el manteniment i preservació de la zona de producció de la DO de la xufa de València, així com la “defensa, suport i promoció de la xufa i de l'orxata de xufa de València”. A més, en Junta de Govern Local es va acordar “utilitzar de manera prioritària els productes procedents de l'agricultura de proximitat i conreats amb criteris de sostenibilitat ambiental i social”.

El regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, ha defensat “l'orxata com un producte de consum més enllà de l'estiu”, que és quan en té major demanda. Així mateix, Fuset ha animat a assistir als actes de celebració de l'orxata i la xufa del dia 8, emmarcats dins de la Gran Fira de Juliol, ja que representen una ocasió única “per a retrobar-se amb la cultura popular valenciana que reivindica sempre el caràcter agrícola i de l'horta de la nostra ciutat”.

El president del Consell Regulador de la DO Xufa de València, Antonio Giménez, ha defensat les propietats de la xufa àmpliament reconegudes, també “per a ús cosmètic, alimentació, rebosteria, i com no, per al seu consum fresc”. Giménez ha informat que, a més, hi ha dos nous estudis, del CSIC i de la Universitat Politècnica, que “posen en valor les propietats de la xufa i que està reforçant la seua demanda a Europa”.

Programaciò dia de la xufa

Les activitats del dia 8 comencen a les 11:00 hores amb una mostra d'empreses de la DO que han organitzat degustació i venda de productes elaborats amb xufa de València.

A les 12:00 té lloc l'acte d'inauguració oficial i a continuació es farà el lliurament del guardó d’Orxater d´Honor 2017. A les 12:30 se celebra el Xou Cooking a càrrec de Santi Garrido, del restaurant La Pepa Bluespace d´Alboraia.

L´Hora de l´Orxata serà des de les 18:00 fins a les 19:00 i consistix en un moment de degustació conjunt dels assistents amb la col·laboració de les empreses participants.

A partir de les 19:00 té lloc el Xou Cooking a càrrec de Ciriaco d´Alboraia i el dia acabarà amb una actuació musical a partir de les 20:00 hores.

Per a recordar i reivindicar el caràcter de la xufa com a producte agrícola hi haurà una exposició de maquinària que s'empra i que s'emprava per a la collita de la xufa, una recreació d'un camp de xufes, tallers d'elaboració d'orxata casolana i diverses activitats infantils.