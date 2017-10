Cultura «Emergents al Palau» amplia les possibilitats per a participar a les bandes i solistes que ho sol·liciten Només hauran d’aportar el padró de la meitat dels seus components per validar-ne la inscripció

Davant les nombroses peticions per part dels grups en els últims quinze dies d’inscripció oberta i de l’èxit de la convocatòria, la direcció del Palau de la Música i la coordinació del cicle “Emergents al Palau”, han acordat que no serà necessari que tots els membres dels grups que vullguen participar estiguen empadronats a l'àrea metropolitana de València. En este sentit, la presidenta del Palau, Glòria Tello, ha volgut informar que s’han modificat les bases i ara, podran inscriure’s “totes aquelles bandes, grups i solistes amb els seus acompanyants, els components dels quals, almenys la meitat estiguen empadronats tant en la ciutat de València com en la seua àrea metropolitana, açò és l’Horta Nord i l’Horta Sud”. D’esta manera “ampliem al màxim les possibilitats per a participar en este cicle, que estic segura que serà un gran èxit”, ha afegit Tello.

La inscripció es tancarà el dia 2 de novembre a les 22 hores. “Emergents al Palau” és el nou cicle de concerts que es desenvoluparà des del dissabte 17 de febrer fins al 17 de juny de 2018 i que, donarà l'oportunitat a bandes i grups valencians d'estils molt diferents de tocar al Palau de la Música. El preu dels concerts serà de 7 euros i el 21 de juny, hi haurà un concert molt potent de cloenda.

Com es va anunciar als mitjans de comunicació, es complementarà el desenvolupament d’aquest cicle amb una sèrie de xerrades, on es debatrà al voltant de la problemàtica de la música alternativa a València, des de diverses perspectives, com ara el periodisme musical, l'escena valenciana, o els mateixos músics i la seua situació laboral. Una vegada han quedat tancades les dates amb els locals, així com la confirmació de tots els ponents, les xerrades seran les següents:

Totes seran a les 20.00 hores i amb entrada lliure.

15 de novembre. Loco Club. “Projecció del periodisme musical en l’actualitat”. - Moderadora: Mariola Cubells. Participants: Juan Puchades – Rafa Cervera - Carlos Pérez de Ziriza.

23 de novembre. Café Mercedes Jazz. “L’escena local als mitjans de comunicació valencians i en el panorama estatal general”. Moderador: Víctor López. Participants: Xavier Aliaga/ Rafa Rodríguez/ César Campoy/ Amàlia Garrigós.

13 de desembre. Sala Matisse. “Impacte dels gèneres musicals minoritaris a València”. Moderador: Quique Medina. Participants: Javier Pérez- Eugenio Viñas - - Amalia Yusta.

20 de desembre. Jimmy Glass. “Situació laboral dels músics valencians”. Moderador: Amadeu Sanchis. Participants: Sènior - Néstor Mir - Pau Alabajos - Carme Laguarda.