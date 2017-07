EducaciÃ³ convoca les beques d'excelÂ·lÃ¨ncia per als alumnes universitaris

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha convocat les beques d'excel·lència per a alumnes universitaris amb millors expedients del curs 2015-2016. Esta beca, a la qual la Generalitat destina un total 500.000 euros, consisteix en l'exempció del pagament de la taxa de matrícula per a la realització d'un màster o curs de formació durant el curs 2016-2017 o 2017-2018, així com l'expedició d'un diploma acreditatiu de l'excel·lència.

Les ajudes estan destinades als qui hagen conclòs, durant el curs 2015-2016, estudis d'educació universitària en les universitats públiques valencianes i estudis superiors en centres de titularitat pública adscrits a l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana (ISEACV).

L'objectiu és premiar l'esforç i valorar el rendiment acadèmic dels millors alumnes de cada titulació universitària. Per a això, es destinarà un import màxim de 3.000 euros per beneficiari amb millor expedient, perquè puga realitzar el màster o curs de formació de forma totalment gratuïta.

El termini de presentació de les sol·licituds per part de les universitats i l'ISEAC finalitza el 30 d'octubre de 2017.

La concessió d'estes beques té com a finalitat la promoció de l'excel·lència acadèmica en els estudis oficials de grau, llicenciatura, enginyeria, arquitectura, diplomatura, magisteri, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica i per quart any consecutiu, ensenyaments artístics superiors en els centres públics adscrits a l'ISEACV, mitjançant un reconeixement oficial que constitueix un estímul per a millorar el rendiment acadèmic, ja que els beneficiaris són els estudiants amb la màxima nota mitjana en l'expedient.