Art i educaciÃ³ en el Centre del Carme amb la jornada Â«Edusiona't amb les ArtsÂ»

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha organitzat al Centre del Carme, la jornada 'Edusiona't amb les Arts', per al pròxim 11 de juliol adreçada a la comunitat educativa.

Esta Jornada s'emmarca dins del Pla Valencià de Democratització Cultural de «FesCultura», que té entre els seus objectius garantir l'accés a la cultura independentment de la condició social, nivell de renda o lloc de residència, així com el foment de la participació i el diàleg. És també un pla per a captar nous públics i, especialment, acostar la cultura i les seues possibilitats als més menuts per a crear hàbits culturals entre els xiquets i xiquetes.

En este context s'emmarca la «Motxilla Cultural». El programa inclou tant programació cultural als centres educatius com l'assistència d'alumnat a esdeveniments i espais culturals valencians. L'objectiu d'este projecte és crear una proposta de 'portfolio' curricular per als estudiants de Primària i ESO, confeccionat en un context d'elecció lliure per part dels estudiants i intervingut pel sistema escolar.

Segons el director general de Política Educativa, Jaume Fullana: «Apostem per cohesionar educació i art, per aprendre a estimar, descobrir, valorar i respectar les manifestacions artístiques. Aprendre-les, usar-les i produir-les ajudarà a pensar, a elaborar un raonament crític, a expressar millor els sentiments, a crear empaties, a fomentar l'aprenentatge i la superació; però, també, a desitjar un món millor, més lliure, més democràtic i a ser un poc més feliços. L'accés del public infantil i adolescent a l'univers cultural i simbòlic constitueix un element fonamental de formació de la sensibilitat, expressivitat, convivència i construcció de ciutadania. L'escola és el camí per arribar a este públic, sense distincions».

Programa «Motxilla Cultura»

La 'Motxilla Cultura' es desenvoluparà a les sales i auditoris que té la Generalitat a Alacant, Castelló i València. També s'estendrà a les comarques valencianes, en aquells municipis que han volgut participar del projecte, presentant pel·lícules, concerts i espectacles que fomenten la pau, la igualtat de gènere, la no-discriminació racial, la prevenció de la violència, la promoció de la convivència, el plaer de la reflexió i del saber o el coneixement dels nostres clàssics.

L'Institut València de Cultura ha establert mecanismes de gratuïtat en l'abonament de l'entrada, perquè cap estudiant per motius econòmics o socials es quede sense poder participar-hi. A més, en l'apartat de recursos di dàctics estan treballant conjuntament la Direcció General de Política Educativa i organismes com ara el Consorci de Museus o l'Institut Valencià de Cultura.

La jornada s'iniciarà amb el director general de Política Educativa, Jaume Fullana, que moderarà una taula redona, amb el títol de «Les arts en educació a diàleg», en la qual participaran, Davide Livermore, intendent-director artístic del Palau de les Arts, Cristina Durán, il·lustradora i expresidenta de l'Associació Professional d'il·lustradors de València (APIV), Yaron Traub, director titular i artístic de l'Orquestra de València i Joan Font, dramaturg, fundador de la companyia Comediants.

Una vegada acabada la taula redona es presentarà la 'Motxilla Cultural', com a proposta de dossier d'aprenentatge per als estudiants de Primària i ESO. Després es durà a terme la visita de la fireta instal·lada al claustre renaixentista del Carme. Esta fireta està pensada perquè diversos col·lectius, empreses, associacions, etc., mostren de quina manera poden col·laborar amb el professorat en el desenvolupament dels seus projectes per a donar-los el suport que necessiten, des del punt de vista professional.

A continuació, els assistents a la jornada tindran al seu abastr sis espais amb sis temàtiques artístiques diferents, cinema, teatre, dansa, plàstica, literatura i art dramàtic, per a participar en sis tallers experimentals on per poder sentir-se «mestres-artistes».

A la vesprada es durà a terme la presentació de "Les arts volant", una proposta d'òpera mòbil i de la MICE, la mostra internacional de cinema educatiu. Tot seguit, hi haurà un tast d'experiències dels centres docents, amb les arts, en un format de petxa-kutxa. Per finalitzar, hi haurà d'una projecció audiovisual, resum dels tallers. I com a acomiadament, el Cor de la Generalitat Valenciana oferirà una actuació que tancarà la jornada.

Inscripcions fins el 25 de juny ací.