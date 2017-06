No és exagerar: des del moment en què l’espectador seu a la butaca del Teatro Olympia davant d’eixe repart d’actors, comença l’acció. L’acció de riure amb els diàlegs, amb les situacions que es van desenvolupant en el capítol de la vida d’un taxista, Rafael Moreno (José Mayuste), que porta una doble vida enamorat de les seues dos dones i, finalment, amb la història que s’acaba de completar davant de tu en més d’un hora i mitja sense quasi adonar-te’n.

Josema Yuste, director de l’obra junt amb Alberto Papa-Fragomen, ha sabut crear una combinació artística damunt de l’escenari que no podia fallar: la d’ell mateix –protagonista– amb Sergio Fernández, més conegut com «El Monaguillo», que fa del millor amic de Moreno i cómplice a la vegada del seu intent d’amagar l’estil de vida. Tot es complica per un incident amb el taxi en una nit... Dos agents de policia excèntrics –i sempre divertits, interpretats per Santiago Urrialde i Javier Losán­–, dos mullers (Esther del Prado i Amparo Bravo) amb una interpretació de deu sobre deu, i una sensació de voler més i més acció cada minut.

En la seua estrena va quedar segellat l’exit d’esta comèdia teatral –i, sobre tot, del text de Ray Cooney–, que arribà el 22 de juny a Valencia per a quedar-se fins el 9 de juliol. A més, per a la Nit de Sant Joan i Carné Jove, la funció té horari i preu especial. Consulta entrades, horari de les sessions i descomptes ací.